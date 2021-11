Roberto Leal ha emocionado a todo el público cuando este martes se ha subido al escenario de la gala de entrega de los Premios Ondas 2021 para recoger el galardón de mejor presentador por Pasapalabra.

El conductor de Antena 3 ha arrancado su discurso acordándose de su gente: "Te acuerdas de tu pueblo, de tus amigos de toda la vida, de la universidad, de tus profesores, de todos los programas por los que has pasado, de los jefes que en su día confiaron en ti... Te acuerdas de la familia".

Así, el periodista ha dedicado el premio a su hermana, a sus cuñados, a sus suegros y a su mujer: "Te acuerdas de la gente que está y de la que no está. No es pena, pero me da, como decimos en mi tierra, me da mucho coraje, que mi padre no pueda vivir esto, que ahora va a ser dos años que se fue, y me da lástima".

En ese momento, el presentador ha subido a su madre al escenario para convertirla en total protagonista del momento: "Hoy he venido con mi madre de acompañante, y está en primera fila".

"Somos el tiempo que nos queda, y esto es una realidad. Yo no quería que mi madre se perdiese esto porque, como os digo, Pepe no está y mi madre sí. Decía el jurado que el premio me lo dan por la versatilidad, eso se puede aprender, pero la bondad... La bondad para mí eres tú, lo era papá y lo eres tú", ha dicho, emocionando a todos los presentes.

Su madre, Mercedes Guillén, ha tomado la palabra para lanzar un mensaje de agradecimiento: "Gracias a los que le habéis dado el premio a mi hijo, porque la verdad, sin este premio yo no hubiera vivido este momento tan bonito y con tanta gente, nunca me habría visto aquí en un sitio así. Gracias, gracias y gracias".

Previamente a la gala, Mercedes también ha tenido su momento de protagonismo junto a su hijo Roberto Leal y es que ambos han posado juntos en la alfombra roja de la gala. "Voy a posar con mi madre que es mi invitada por si queréis sacar fotos", decía el presentador. Sin duda una velada muy especial para él.