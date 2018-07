La emotiva despedida de Benito a Manolo: "Fue un compañero excepcional"

El actor Carlos Iglesias, que interpretó a Benito en 'Manos a la obra', ha asegurado que fueron "los años más felices" de su vida profesional compartiendo reparto con Angel de Andrés, fallecido este miércoles a los 64 años.



"Fue estupendo, a mí me tocaba hacer la parte más bonita de la pareja porque era el lado cómico, pero él siempre ha sido un compañero excepcional y muy animoso en todo. Han sido cuatro años trabajando mano a mano y los más felices de mi vida profesional", ha señalado el actor.



Iglesias ha reiterado que ese periodo juntos supone además "uno de los mejores recuerdos" de su vida, con un "increíble" ambiente en el rodaje. "Ha sido un compañero excelente, muy generoso y con el que nunca hemos tenido un problema, ni esas cosas tan comunes que se dan en la profesión, como los celos", ha asegurado.



En cualquier caso, ha destacado que De Andrés "siempre ha sido muy reconocido por toda la profesión y compañeros", además de haber disfrutado de una vida profesional "larga y maravillosa". "Muchísimos actores nos quisiéramos dar con un canto en los dientes con su vida, ha sido plena y eso no es fácil decirlo en este oficio donde hay tanto paro y tanta escasez de trabajo en todos los sentidos", ha añadido.



Por último, ha lamentado que el fallecimiento haya sido "tan inesperado". "El dolor que siento en este momento es brutal. Hay muertes que son inesperadas y que no se tenían que haber producido, él era muy joven y nos quedaban muchas cosas por contarnos y hacer juntos", ha lamentado.