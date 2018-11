'El silencio de otros', el documental que da voz a los represaliados por la dictadura franquista: "Lo injusta que es la vida; bueno no, los humanos"

La madre de María yace debajo de una carretera de Toledo en una fosa común. "Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de la persona que me torturó", afirma otro de los testimonios de la cinta. Es persona es Billy el Niño, uno de los torturadores del franquismo.

Hasta ahora muchos habían callado, víctimas y verdugos. Unos por miedo, otros por vergüenza o porque les interesa. La Ley de Amnistía de 1977 quiso hacer borrón y cuenta nueva. Olvidar y perdonar los crímenes del franquismo y empezar de cero.

Pero, ¿cómo olvidar si mataron a alguien de tu familia? Si te torturaron sólo por pensar distinto o si te arrebataron a tu hijo nada más dar a luz. "Nunca hemos oído hablar de venganza. Hemos oído hablar de reparación, de verdad, de poder acceder a los huesos de mi padre", afirma Almudena Carrecedo, codirectora de 'El silencio de otros'.

'El silencio de otros' es un documental que se ha gestado durante los últimos siete años y que quiere que hagamos algo que sólo los seres humanos podemos hacer: empatizar.

"No es cuestión de derechas o izquierdas. No es una cuestión de política. Es una cuestión de derechos humanos básicos", apunta la codirectora.

De momento, ningún Gobierno de nuestra democracia ha hecho demasiado para que aprendamos de los errores de nuestro pasado y reparar el daño hecho. Son delitos de lesa humanidad para el resto del mundo, pero en España la Justicia dice que han prescrito.

Por eso, este olvido sorprende tanto desde fuera de nuestro país. "Todavía hay simbología franquista en las calles, señala Robert Bahar, codirector de la cinta documental.

El tiempo apremia, María ya no llegará a ver el día en que saquen a su madre de la fosa común. Ella murió hace cuatro años, pero algunos no olvidan la que fue su lucha vital. "Lo injusta que es la vida. Bueno no la vida. Los humanos. Somos injustos", decía María.