Ellos charlan sobre fútbol mientras beben cerveza, ellas en la cocina preparan el café. Así comienza 'El despertar de las hormigas', la ópera prima de la costarricense Antonella Sudasassi.

"Es la reflexión que yo quería hacer con respecto al entorno en el que me crié", explica la directora.

Una crítica a través de los pequeños detalles cotidianos, donde la mujer es madre, cocinera, limpiadora. "Es lo normal, lo que hace todo el mundo, lo que han hecho tu madre, tu abuela o tus tías. De alguna forma, no lo ves como algo malo", argumenta Sudasassi.

Es el micromachismo: heredamos actitudes patriarcales y asumimos un papel dentro de la pareja. "Violencias que no son explícitas y que están tan naturalizadas que pasan desapercibidas", comenta.

En España, el conjunto de las mujeres dedica 87 horas al día al cuidado del hogar; los hombres 37. "Un amigo me decía 'hay violencias que hasta yo hago, y me considero feminista y jamás me consideraría machista, pero la verdad es que todavía estoy en el proceso de entender hasta qué punto repito esas cosas'", cita Sudasassi.

Como dice la directora de 'El despertar de las hormigas', los patrones están para cortarlos.