Eduard Fernández, Concha de Plata a mejor actor por 'El hombre de las Mil Caras': "Contamos una gran verdad"

'I am not Madame Bovary' se hace con la Concha de Oro a la mejor película del Festival de Cine de San Sebastián. La Concha de Plata a mejor actor ha sido para Eduard Fernández por su papel en 'El hombre de las Mil Caras', producida por Atresmedia Cine. No ha sido el único galardón del grupo: 'Que Dios nos perdone', premio del jurado a mejor guión.