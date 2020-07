'Un Día' ya está disponible. Desde que Dua Lipa anunciara el estreno de la canción el pasado martes, la expectación en torno al tema no ha dejado de crecer. Se trata de la primera vez que la estrella británica se lanza a componer con cantantes latinos. Y ha elegido a algunos de los pesos pesados del género: Bad Bunny, J Balvin y Tainy.

La mezcla se adueña del 'single’ en todos los sentidos, empezando por el propio lenguaje, puesto que se combinan el inglés y español indiscriminadamente. No obstante, no solo bastaba con cubrir la parte musical; también necesitaban una puesta en escena a la altura de sus artistas. Ahí es donde ha entrado Úrsula Corberó, la protagonista del videoclip.

La canción se ha estrenado en la madrugada del 24 de julio, en torno a las 2:00 horas (1:00 en Canarias) y llama la atención la narrativa por la que han optado en el videoclip. Con claras referencias a la pandemia, se escucha la voz de Corberó trasladando al espectador a tiempos pasados: "¿Recuerdas aquellas épocas en las que éramos felices y no lo sabíamos?". Con este mensaje empieza el vídeo dirigido por Stillz que, salvo en algunos planos concretos, está enteramente editado en blanco y negro.

La melancolía está presente en casi toda la canción, tanto en la letra como en la escenografía. Mientras se escucha la voz de Dua Lipa lamentando una relación rota, Úrsula Corberó aparece en la imagen a solas; y cuando no lo está, la pareja se representa en llamas, al son de "algún día volverás a quererme otra vez", como recita la letra.

Todos los creadores de la canción, salvo Bad Bunny, le han dado una fuerte difusión en sus redes sociales. Hasta Úrsula Corberó ha compartido fragmentos del videoclip en su cuenta de Instagram.

Así se culmina un estreno anunciado con poco tiempo, en el que, lejos de los ritmos frenéticos a los que nos tienen acostumbrados los artistas participantes, se ha optado por un género más lento, que formará parte de las listas de música de millones de fans.

La letra de 'One day' de Dua Lipa, Bad Bunny , J Balvin y Tainy

¿Recuerdas aquellas épocas en las que éramos felices, y no lo sabíamos?

You know sometimes (Sabes, a veces)

I think about us now and then (pienso en nosotros, de vez en cuando)

But I never want to fall again (Pero no quiero volver a enamorarme nunca más)

Yo no te quisiera olvidar,

pero contigo es todo o nada.

You are deep in water (Estás muy metido en el agua,)

Now you are drowning us (ahora, nos estás ahogando).

You question my love (Pones en duda mi amor,)

Like it’s not enough (como si no fuera suficiente,)

But I hate that you know, you know (pero odio que sepas, que sepas,)

You know you got me tied up (que sepas que me tienes atada).

You regret it now (Ahora te arrepientes,)

But it’s your mistake (pero es culpa tuya).

What makes you think (¿Qué te hace pensar)

That my mind will change? (que cambiaré de idea?)

And you hate that you know, you know (Y odias saber, saber,)

You know, you know you messed up (saber, saber que fuiste tú quien la fastidió).

One day you’ll love me again (Un día volverás a amarme,)

One day you’ll love me for sure (un día seguro que me amarás).

One day you’ll wake up feeling (Un día te despertarás sintiéndote)

How I’ve been feeling baby (como yo me he estado sintiendo, baby,)

And knock on my door (y tocarás a mi puerta).

One day you’ll love me again (Un día volverás a amarme,)

Hug me again till the end (a aferrarte a mí de nuevo hasta el final).

One day you’ll beg me to try (Un día me suplicarás que lo intentemos).

One day you’ll realize (Un día te darás cuenta)

I’m more than your lover (de que soy más que tu amante).

I’m more than your lover (Soy más que tu amante,)

I’m your friend (soy tu amiga).

Acércate un poquito nada más,

que yo quiero que te quedes conmigo.

Deja a tus amigas ahí atrás,

que nos vamos en un viaje escondidos.

Nos vamos para Turk & Caicos

y allí calmamos las ganas.

Suéltate conmigo mamá,

que ya no hay marcha atrás.

Una noche sin ti,

no es tan fácil baby.

Que yo soy para ti, y tu eres para mí.

Nunca me dejes de querer, oh na na na.

Contigo por siempre baby,

no quiero dejarte esta vez.

Estribillo x1

Ya se que estoy en tu corazón,

quizás en el fondo.

Otras babys me escriben, nunca les respondo.

La vida da vueltas y el mundo es redondo.

Y yo voy a que te beso de nuevo en Londres,

o si no en Marbella,

encima de la arena viendo las estrellas.

Yo sé que ni olas han borrado mi huella,

pero tu pichaera (indiferencia) es lo que me atropella.

Sol, playa y en la arena vamos allá.

Baby no te quedes callada,

yo sé que tú quieres guayar (bailar pegados) conmigo.

Otra vez me tienes en depresión,

fumando en la habitación,

pero yo sé que...

Estribillo x2