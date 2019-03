Dos hombres afirman que Michael Jackson abusó de ellos "cientos y cientos de veces" cuando eran niños

Wae Robson y James Safechuck, de 36 y 40 años respectivamente, han asegurado a la BBC que el fallecido cantante Michael Jackson abusó de ellos en reiteradas ocasiones cuando eran niños.

Robson ha declarado que el artista abusó de él desde que tenía 7 años, además de que trató de violarlo cuando tenía 14. Por su parte, Safechuck alegó que los abusos empezaron cuando Jackson le enseñó a realizar un acto sexual a la edad de 10 años y que después siguieron otro tipo de acto.

Los dos hombres respondieron afirmativamente en el programa de Victoria Derbyshire a una pregunta sobre si los abusos habían ocurrido "cientos y cientos de veces".

No obstante, los familiares del "rey del pop" no se creen estas acusaciones ya que dicen que "no existen pruebas" que confirmen estos hechos.

"Cada vez que estaba con él, cada vez que me quedaba por la noche con él, abusaba de mi", declaró Robson, y añadió que el cantante "me tocaba el cuerpo" hasta que a los 14 años trató de violarlo.

Según agregó, Jackson le hizo creer que entre ellos había amor y que le llegó a decir: "si alguien descubre alguna vez lo que estamos haciendo, tu y yo podríamos ir a la cárcel el resto de nuestras vidas y nuestras vidas se desmoronarían".

El pasado mes de enero el documental que habla sobre los supuestos abusos de Michael Jackson, "Leaving Neverland", se estrenó en el Festival estadounidense de Sundance.

En vida, había sido absuelto en un juicio celebrado en 2005 en el que se le acusaba de haber abusado de un joven, mientras en 1994 llegó a un acuerdo económico fuera de los tribunales con la familia de otro chico que lo señalaba por el mismo delito.