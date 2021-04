La gala de los Oscar de este año ha confirmado la tendencia que la Academia está experimentando en los últimos años: los gigantes de cine bajo demanda, como Netflix o Amazon, se han hecho un hueco entre las películas premiadas. Si bien la triunfadora de este año, 'Nomadland', puede verse en cines, algunas como 'Sound of Metal' (mejor montaje) o 'Mank' (mejor fotografía) se pueden ver en estas plataformas.

De hecho, hasta la cinta dirigida por Chloé Zhang, segunda mujer premiada a mejor dirección en toda la historia por 'Nomadland', podrá verse en la plataforma Disney+ a partir del próximo viernes, 26 de abril. Lo mismo con otras películas como 'Soul' o 'La madre del blues'. Repasamos dónde disfrutar de estos filmes:

'Nomadland'

- Premios: Mejor película, mejor actriz (Frances McDormand) y mejor directora.

- Dónde se puede ver: Disney + (vía Star, a partir del 30 de abril)

Se trata de un drama que narra la historia de una mujer que, después de perderlo todo durante la Gran Recesión, coge su caravana y emprende un viaje hacia el Oeste, viviendo como una 'nómada moderna'.

'Sound of Metal'

- Premios: Mejor sonido, mejor montaje

- Dónde se puede ver: Amazon Prime Video, Netflix

Este drama, dirigido por Darius Marder y que reúne varias nominaciones en premios anteriores, se centra en la vida del batería de una banda que empieza a perder la audición y que tiene que enfrentarse a su nueva realidad personal y profesional y aceptar su enfermedad en un mundo donde no todos acaban aceptándole.

'La madre del blues'

- Premios: Mejor maquillaje (Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson), mejor vestuario (Ann Roth)

- Dónde se puede ver: Netflix

En una discográfica de Chicago, en 1927, se produce una tensa discusión entre Ma Rainey, conocida como la Reina del Blues, su agente y su productor, debido al control de la música de la cantante. Uno de los actores nominados de esta película es Chadwick Boseman, fallecido el pasado año y que se une a la lista de nominaciones póstumas de estos premios.

'Judas y el mesías negro'

- Premios: Mejor actor de reparto (Daniel Kaluuya) y mejor canción original ('Fight for You', de H.E.R. y Dernst Emile II. Letra de H.E.R. y Tiara Thomas).

- Dónde se puede ver: Amazon

Esta producción de Warner, dirigida por Shaka King, es otra de las grandes favoritas para este domingo y ya se ha hecho con un BAFTA y un Globo de Oro. El protagonista de este drama es Bill, un delincuente detenido por robar coches y al que el FBI le propone un trato: si se infiltra en el partido Panteras Negras, liderado por el activista negro Fred Hampton, la policía le absolverá de sus delitos.

'Minari'

- Premios: mejor actriz secundaria (Yuh-jung Youn)

- Dónde se puede ver: en los cines

Ambientada en la década de 1980, durante la presidencia de Reagan, una familia de emigrantes surcoreanos en EE.UU. decide instalarse en Arkansas, tras abandonar California. Un drama que relata las dificultades de una familia dedicada a la agricultura para trata la enfermedad de corazón de David, uno de sus hijos.

'Soul'

- Premios: Mejor película de animación

- Dónde se puede ver: Disney +

El personaje principal es un profesor de música que sufre un accidente antes de poder cumplir su sueño de convertirse en una estrella del jazz. Para conseguirlo, debe embarcarse en un viaje al más allá, donde trata de dar respuesta a algunas de las preguntas más importantes de la vida.

'The Father'

- Premios: mejor actor principal (Anthony Hopkins), mejor guion adaptado (Cristopher Hampton y Florian Zeller)

- Dónde se puede ver: en los cines

Esta película trata sobre un hombre de 80 años que de forma terca se ha decidido vivir solo, y rechaza todos y cada uno de los cuidadores que su hija Anne intenta contratar para que le ayuden en casa. Así, Anne está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de progenitor empieza a fallar.

'Otra ronda'

- Premios: Mejor película internacional (Dinamarca)

- Dónde se puede ver: en los cines

En este filme, se contempla la teoría de que deberíamos nacer con una pequeña cantidad de alcohol en nuestra sangre, y que una ligera embriaguez abre nuestras mentes al mundo que nos rodea. Así, el protagonista Martín y tres de sus amigos se animan a mantener un nivel constante de embriaguez.

'Lo que el pulpo me enseñó'

- Premios: Mejor largometraje documental

- Dónde se puede ver: Netflix

Este documental relata la curiosa amistad de un cineasta con un pulpo en Sudáfrica. En el bosque de algas donde vive, el animal le desvela los misterios de su mundo.

'Una joven prometedora'

- Premios: Mejor guion original (Emerald Fennell)

- Dónde se puede ver: en los cines

Esta cinta relata la historia de Cassie, una mujer que tenía un brillante futuro por delante hasta que un acontecimiento inesperado trunca su carrera. Aun así, se le presenta la oportunidad de arreglar lo que no funcionó en su pasado, y se venga de los culpables.

'Mank'

- Premios: Mejor fotografía (Erik Messerschmidt), mejor producción artística (Donald Graham Burt y Jan Pascale)

- Dónde se puede ver: Netflix

Bajo la batuta de David Fincher, este film es un ejemplo más del 'cine dentro del cine', que en este caso nos traslada al Hollywood de finales de la década de 1930. Allí conocemos a Herman J. Mankiewicz, guionista de 'Ciudadano Kane' y que nos muestra el proceso de rodaje de esta película clásica y el clima político de la época.

'Tenet'

- Premios: Mejores efector visuales (Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher)

- Dónde se puede ver: en Google Play Movies (mediante alquiler)

Una película de acción al más puro estilo de Cristopher Nolan, director de 'Origen' (2010) y 'Memento' (2000), que gira en torno al espionaje internacional, los viajes en el tiempo y la evolución, en la que un agente secreto debe prevenir la Tercera Guerra Mundial.

'Dos completos desconocidos'

- Premios: Mejor corto de ficción

- Dónde se puede ver: Netflix

También bucles temporales, en esta película se narra la historia de un hombre que intenta volver a casa con su perro, pero que no para de revivir un accidente mortal con un policía.

'Colette'

- Premios: Mejor cortometraje documental

- Dónde se puede ver: Youtube

En este corto, se narra la historia de algunos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial.Y el epicentro es la historia de Colette, una veterana de guerra de 90 años que formó parte de la Resistencia Francesa en la Alemania ocupada por los nazis.

'Si me pasara algo, os quiero'

- Premios: Mejor corto de animación

- Dónde se puede ver: Netflix

En este caso, se trata la historia de unos padres que han perdido la ilusión de vivir, mientras se enfrentan al vacío emocional que les ha dejado la pérdida de su hija.