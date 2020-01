Contundente discurso de Leticia Dolera en los Premios Feroz 2020. La actriz, directora y guionista recogió el premio de mejor serie de comedia por 'Vida perfecta'. Una vez en el escenario, y visiblemente emocionada, Dolera dedicó el galardón a su madre.

"Esta serie está protagonizada por mujeres que rompen estereotipos. Una de las mujeres que rompió estereotipos es mi madre, que decidió ser madre soltera en los años 80. Aguantó que le dijeran de todo", afirmó la actriz, arrancando el aplauso de los invitados a la gala.

Leticia Dolera reivindicó la necesidad de "una cultura más crítica, más libre, más sensible y más empática" y recordó que "todo poder conlleva una responsabilidad". "Vivimos tiempos en los que la cultura del odio y la intolerancia está cogiendo más peso, pero aquí hacemos cultura y podemos darle la vuelta: historias con niños LGTBI que no se sientan solos, creemos espacios donde las personas de comunidades diversas nos enseñen su punto de vista, donde las mujeres no seamos siempre víctimas, queremos ser protagonistas de nuestras vidas", añadió.

La actriz insistió en que "la cultura vertebra nuestra sociedad y construye nuestro imaginario" y lanzó un mensaje rotundo, y con referencias directas a Vox: "¡Frente a la cultura del pin parental, cultura antifascista!".

¿Qué es el pin parental?

El denominado 'pin parental' está acaparando titulares después de que Vox lo haya impuesto como condición para apoyar los presupuestos autonómicos en regiones como Murcia o la Comunidad de Madrid y de que el Gobierno haya anunciado que llevará esta iniciativa ante los tribunales.

La medida, defendida por el partido de Santiago Abascal y organizaciones ultraderechistas como Hazte Oír, pretende que los padres de los alumnos tengan que autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar, recibiendo información anticipada de todas ellas.

Supondría que los padres puedan no permitir la asistencia de sus hijos a charlas y talleres con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en horario lectivo.