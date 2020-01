Los Premios Feroz 2020 han encumbrado a Pedro Almodóvar por su trabajo 'Dolor y gloria', con una gala ácida que este año ha vuelto a celebrarse en Madrid, en Alcobendas, donde otra protagonista de la noche ha sido Penélope Cruz, que ha regresado a la ciudad natal de la que se acordó al recoger el Óscar en 2008.

El director manchego se ha hecho con seis galardones de los diez a los que optaba: mejor película dramática, dirección, guión, actor protagonista, actriz secundaria y banda sonora.

Los Feroz, convocados por la Asociación de Informadores de Cine de España (AICE), han mantenido su carácter atrevido, con defensas feministas, su apuesta por la ficción televisiva y las categorías nada convencionales al mejor tráiler o cartel anunciador, entre otras.

La gala ha estado conducida por la actriz María Hervás, quien, como ya prometió que haría, ha mostrado su admiración por Penélope Cruz, a quien ha pedido que la siguiera en Instagram.

No obstante, Penélope no ha logrado hacerse con el premio a mejor actriz secundaria, que ha recaído en su compañera de cinta Julieta Serrano por su papel como madre de Almodóvar, Francisca Caballero. También ha logrado el galardón a mejor actor Antonio Banderas, aunque no ha podido acudir a recogerlo, por su papel como Salvador Mallo.

El propio Almodóvar ha leído el discurso del malagueño, en el que decía que "necesitará mucho tiempo para entender lo que esta película ha significado" para él. Alberto Iglesias ha completado los seis premios para 'Dolor y gloria' con el de mejor banda sonora.

Almodóvar ha subrayado que estos han sido los primeros premios que 'Dolor y gloria' ha ganado en España, y ha subrayado que, aunque se ha basado en sus recuerdos y los de sus hermanos, reflejando la "precariedad" en que se crió, "no se debe tomar como literal todo lo que cuenta".

El manchego ha dedicado el premio al mejor guión al pueblo pacense al que su familia se mudó en su infancia, Orellana la Vieja, cuyas casas de adobe "le recordaban al salvaje oeste", y de la que rememora con especial cariño "la generosidad absoluta" de sus vecinos. "Espero que no sea un lugar de la España vaciada", ha concluido.