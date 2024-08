El cineasta británico David Lynch, de 78 años de edad, ha anunciado en una entrevista con la revista 'Sight & Sound' que padece un enfisema pulmonar que le obliga a estar recluido en casa, y por lo tanto, dirigir películas en persona. Sin embargo, el director de largometrajes como 'Mulholland Drive' y de la serie 'Twin Peaks', también ha confirmado que no se va a retirar "nunca".

Además, Lynch confirmó estas informaciones a través de su perfil de X donde aseguró: "Sí, tengo un enfisema pulmonar debido a tantos años fumando. Tengo que decir que he disfrutado mucho fumando y, de hecho, me encanta el tabaco -su olor, encender cigarrillos, fumarlos- pero hay un precio que pagar por ese disfrute. Y el precio para mí es el enfisema. Ahora tengo que dejar de fumar, al menos, por dos años. Hace poco me han realizado muchas pruebas y las buenas noticias es que estoy en plena forma, excepto por el enfisema. Estoy lleno de felicidad y no me voy a retirar nunca"

Un enfisema pulmonar es un trastorno crónico por el que se obstruyen los pulmones y dificulta la respiración, por lo que, al estar aislado, evita el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad respiratoria. Uno de sus síntomas es que solo puede caminar distancias cortas, ya que al no funcionar de manera correcta, sus pulmones le dejan sin aire.