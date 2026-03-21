Justin Timberlake llega a un acuerdo con la Fiscalía: el vídeo de su detención por conducir ebrio se publicará editado

El contexto El pasado junio de 2024, el cantante fue arrestado en Long Island (Nueva York) por "saltarse una señal de alto y no viajar por el carril correcto" yendo bajo los efectos del alcohol.

Justin Timberlake fue detenido por conducir ebrio en Long Island en junio de 2024. Aunque se declaró culpable y pagó una multa, realizó trabajo comunitario y un anuncio de seguridad pública, demandó al municipio de Sag Harbor para evitar la publicación del video de su arresto. Timberlake argumentó que el video lo mostraba en un estado vulnerable y su difusión podría dañar su reputación. Sin embargo, tras un acuerdo con la Fiscalía, se decidió publicar una versión editada del video. El juez Joseph Farneti consideró que esta edición no invadía injustificadamente su privacidad, aunque aún no se sabe cuándo se publicarán las imágenes.

Justin Timberlake fue detenido por conducir ebrioen junio de 2024 en Long Island (Nueva York) y, pese a que se declaró culpable, denunció al municipio de Sag Harbor antes de que se hiciera público el vídeo de su arresto. No obstante, acuerdo con la Fiscalía mediante, las imágenes se harán públicas.

Timberlake se declaró culpable en septiembre de ese mismo año de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que pagó una multa, realizó 25 horas de trabajo comunitario así como un anuncio de seguridad pública tras un acuerdo con la Fiscalía.

Ahora bien, el cantante demandó a principios de este mes de marzo al municipio de Sag Harbor (Long Island), donde fue arrestado, cuando estaba a punto de hacer público el video, grabado con una cámara corporal, alegando que se afectaría su reputación.

En su demanda, Timberlake argumentaba que el video le muestra "en un estado de extrema vulnerabilidad" y que capta "detalles íntimos de su apariencia física, comportamiento, discurso y conducta" durante el arresto y que su publicación le "causaría un daño grave e irreparable", lo expondría al ridículo y al acoso público, y no respondería a ningún interés público legítimo. Sin embargo, los medios de comunicación se amparaban en la Ley de Libertad de Información para defender su publicación.

Y, según ha informado la cadena 'CBS', los abogados del cantante y compositor y los del municipio han llegado a un acuerdo, que fue avalado por un juez, para que se haga público el video con una versión editada. Para el juez interino de la Corte Suprema de Long Island, Joseph Farneti, el hecho de que el equipo de Timberlake publicara el documental con partes editadas "no constituye una invasión injustificada" de su privacidad.

Eso sí, todavía se desconoce cuándo se publicarán las imágenes.

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