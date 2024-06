La gala The World's 50 Best Restaurants, celebrada este 6 de junio de 2024 en Las Vegas, ha dejado un hito histórico para la alta cocina española y el panorama gastronómico internacional. Tres restaurantes españoles se han colado entre los cuatro mejores del mundo, siendo Disfrutar y el Asador Etxebarri el primero y segundo en la lista. El tercer puesto ha sido para el francés Table by Bruno Verjus, pero el cuarto lugar lo ocupa nuevamente un español: DiverXO, del chef Dabiz Muñoz. El top 5 de los 50 Best quedaba así:

1º Disfrutar (Barcelona) , Mejor restaurante del mundo y mejor restaurante de Europa.

, Mejor restaurante del mundo y mejor restaurante de Europa. 2º Asador Etxebarri (Atxondo, España).

(Atxondo, España). 3º Table by Bruno Verjus (París).

4º DiverXO (Madrid).

(Madrid). 5º Maido (Lima), Mejor restaurante de Sudamérica.

El interés que ha despertado la noticia es evidente entre muchos amantes de la gastronomía, lo que con toda probabilidad aumentará sus listas de espera para reservar mesa en sus salas. La pregunta que sigue a este interés está clara: ¿qué precio tiene comer en el mejor restaurante del mundo?

Menú y precios de Disfrutar (Barcelona)

Abierto en 2014, el restaurante bebe del mítico Bulli de Ferran Adrià, que cerró sus puertas en 2011. En él se conocieron los fundadores de Disfruta, los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, quienes también cuentan con otro restaurante en Cadaqués bajo el nombre de Compartir. Con tres Estrellas Michelín a sus espaldas y sabiendo que tienen al Mejor Jefe de Cocina de 2023 según la Real Academia de Gastronomía, la propuesta gastronómica del restaurante catalán gira en torno a lo vanguardista, con platos de marcada personalidad mediterránea. "Un restaurante de cocina atrevida, divertida y moderna en busca del 'gusto' como premisa principal", según describen en su propia página web.

En su carta apuestan por tres modalidades de menú cerrado que no bajan de los 290 euros. El primero, para los que quieran disfrutar de la esencia de Disfrutar: una degustación de sus creaciones más clásicas. El segundo, un menú con productos de temporada y platos adaptados a la época vigente con la seña Disfrutar.

Como menú especial ofrecen la "Mesa Viva", un menú adaptado al comensal cuyo precio depende de si vas solo o acompañado: oscila entre los 1.050 euros si decides ocupar la mesa entera en solitario, 540 euros si se trata de una pareja, 440 euros si es un trío, 415 si son cuatro comensales y el precio se reduce a 390 euros si son 5 ó 6 personas las que completan la mesa. Toma semejante papel protagonista la mesa sobre la que degustar este menú gracias al aporte de la diseñadora de interiores Merche Alcalà, que junto a los chefs del restaurante ofrecen una experiencia diferente en la que el objeto interactúa con sus comensales.

Para beber ofrecen un maridaje de vinos que suma 160 euros a la cuenta si se desea disfrutar de la experiencia al completo. Pero ojo, porque los genios del restaurante quisieron ser previsores, seguramente, y han cerrado este precio únicamente hasta agosto de 2024. ¿Ascenderá el precio ahora que son los mejores del mundo?

Menú y precios de Asador Etxebarri (País Vasco)

Este asador de Vizcaya a manos del genio del fuego en la zona, el chef Bittor Arginzoniz, ofrece un menú cerrado de 280 euros que no incluye bebida, a pagar por adelantado y por el total de los comensales de la mesa. En el Asador Etebarri solo se acepta por mesa un mínimo de dos personas y un máximo de seis. Entre sus platos ofrecen carne asada de máxima calidad y comida tradicional vasca elevada al siguiente nivel.

Con el precio más ajustado de los tres premiados, Asador Etxebarri acerca la máxima calidad a un abanico de comensales más amplio, una opción perfecta para recordar la importancia del producto y el mantenimiento de recetas de toda la vida que hoy pueden reinventarse gracias a las manos de grandes chefs como Arginzoniz.

Menú y precios de DiverXO (Madrid)

Más conocido para muchos es DiverXO, a cargo del conocido chef Dabiz Muñoz, que ya ostentó el puesto de tercer mejor restaurante del mundo en 2023. Su equipo ofrece "un viaje por la cocina hedonista, golosa y creativa de Dabiz Muñoz. Cocina vanguardista en la que todo es posible", según declaran en la página web del restaurante. El único menú que ofrecen, bajo el nombre de "La cocina de los cerdos voladores", se oferta a 450 euros (el precio más caro -por ahora- del top 3 español) y puede degustarse junto a dos opciones de maridaje de 300 ó 600 euros.

Una oferta variada la de los tres galardonados que representa de manera idónea la cultura gastronómica marca España, que disfrutamos y creamos en nuestro país y que año tras año atrae a turistas de todo el mundo.