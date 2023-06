Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han acudido a Valencia para asistir a los World's 50 best restaurants, que premian a los mejores restaurantes del mundo. Mientras el restaurante de la pareja, DiverXO, ha quedado en tercera posición, Oriol Castro y Eduard Xatruch han subido al escenario a recoger el segundo premio por el restaurante 'Disfrutar'.

"No puedo estar más emocionada, no tengo palabras, no solo por mi marido, por llegar a ser le mejor cocinero del mundo dos años seguidos, sino por el equipo de DiverXO", ha afirmado Cristina Pedroche en un vídeo en su cuenta de Instagram, donde reconoce que no lo habría grabado de no ser por las hormonas en su último mes de embarazo: "Normalmente esto no lo grabaría ni lo subiría, pero por las hormonas... ¡estoy feliz!".

Además, el restaurante Etxebarri, de Víctor Arguinzoniz, ha subido dos puestos, del sexto al cuarto mientras que el ganador ha sido el restaurante Central, de Perú. Por otro lado, Miguel Ángel Millán ha sido galardonado como el mejor sumiller del mundo.