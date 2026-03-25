¿Cuánta gente vio el concierto (gratis) del regreso de BTS? Mucho menos que el combate entre Tyson y Paul

El regreso de BTS fue todo un acontecimiento. La banda de pop coreano pretendía regresar a los escenarios en 2025, tras cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Lo ha hecho en 2026, por todo lo alto.

El regreso de BTS a la música ha sido todo un acontecimiento: después de tener que paralizar su actividad para que sus miembros cumplieran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda de pop coreano más conocida de la historia ha vuelto por todo lo alto, con nuevo disco, nueva gira y un primer concierto, gratuito, desde Seúl. Aunque las entradas se agotaron enseguida, sólo 22.000 personas pudieron entrar en el recinto de la plaza Gwanghwamun de Seúl, mientras el resto tuvieron que disfrutar del espectáculo a través de las pantallas colocadas en los aledaños de la plaza.

El Gobierno regional tuvo que poner en marcha todo un protocolo de seguridad para el evento, ante la posibilidad de que se celebrara una acampada de fansen la mítica plaza, donde otrora, en tiempos de revueltas contra Park Geun-hye, se llegaron a concentrar cerca de un cuarto de millón de personas. Además de un acontecimiento cultural, también ha sido todo un trabajo para las fuerzas de seguridad. Y, como añadido, un 'extra' para la plataforma de 'streaming' Netflix, que lo retransmitió en directo para todo el mundo, una de sus últimas incursiones en la retransmisión de eventos en tiempo real.

¿Cuántos telespectadores (y espectadores) vieron a BTS?

En la plaza, además de las 22.000 personas que entraron al recinto, otras miles pudieron verlo desde las calles de alrededor de la plaza de Seúl. Sin embargo, las estimaciones de audiencia presencial en la capital surcoreana varían considerablemente en función de la fuente a la que acudamos: según los datos que ofreció la ciudad en tiempo real, publicados por el Gobierno metropolitano de Seúl, entre 40.000 y 42.000 personas acudieron a las inmediaciones de la plaza para disfrutar del concierto de BTS en torno a las 20:00h (hora local). Las estimaciones de la Policía, según recoge 'The Korean Times', fueron muy similares: unas 42.000 personas.

Sin embargo, la agencia de BTS, HYBE, aseguró que a la cita acudieron unas 104.000 personas: desde la compañía explicaron que esta cifra incluía todas las conexiones de red móvil de las tres principales operadoras de Corea del Sur y los visitantes extranjeros, entre otros, un método más amplio de recuento del flujo de personas acumulado en lugar de una cifra puntual. De hecho, la discrepancia en los datos responde precisamente al método de conteo: las autoridades suelen medir cuántas personas se encuentran en un área definida en un momento específico, mientras que los organizadores de los eventos pueden incluir multitudes en movimiento.

Para algunos de los presentes, la razón de que la asistencia al concierto de BTS fuera menor a lo esperado —se creía que podría superar los 200.000— reside en los estrictos controles de seguridad para acceder a la zona: ante la posibilidad de que se registraran incidentes o accidentes entre la multitud, las autoridades enviaron mensajes de alerta al público para evitar esta zona y los trenes de la red de metro no hacían parada en las estaciones cercanas.

En cuanto a telespectadores, la cifra es la que es, y la ofrece directamente Netflix, que es la plataforma que lo retransmitió en vivo: en total, 18,4 millones de personas vieron a BTS en directo desde Netflix, en 192 países de todo el mundo, incluido España. La retransmisión alcanzó el primer puesto en 24 países, aunque se quedó lejos de lo conseguido en la retransmisión del combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul, que atrajo a más de 108 millones de espectadores en 2024, con un pico de concurrentes de 64 millones de personas —38, en Estados Unidos—.

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