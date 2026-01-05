Ahora

Será en marzo

La exitosa banda de K-pop BTS confirma su vuelta con un nuevo álbum y una gira mundial tras cuatro años de parón

Los detalles Su nuevo álbum es un de los más esperados de 2026 y marca la vuelta a los escenarios del septeto tras su último concierto en Busan en 2022.

Imagen de archivo de la banda BTSImagen de archivo de la banda BTSEuropa Press
La exitosa banda de K-pop BTS ha confirmado su vuelta tras completar el servicio militar obligatorio y cuatro años de parón. Será el próximo el 20 de marzo, día en el que lanzarán un nuevo álbum, para después arrancar una gira mundial.

El álbum, que supone el primer disco conjunto del septeto desde 'Proof', lanzado en 2022, y cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia 'BigHit Music' en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.

El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio, que había provocado la suspensión de sus actividades, fue Suga el pasado mes de junio, tras lo que el grupo pudo retomar su actividad musical.

En este sentido, el director ejecutivo de 'Hybe' (la empresa matriz de 'BigHit Music'), Lee Jae-sang, afirmó a principios del 2025 que una vez que la banda terminase el servicio militar, sus componentes necesitarían tiempo para descansar y preparar material. Ahora, hay una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música.

Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la 'Billboard Hot 100' con temas como 'Dynamite' o 'Butter', y ha llevado el K-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de cuatro millones de espectadores por distintas plataformas.

