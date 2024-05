Mayo es un buen mes para Madrid: además del 1 de mayo, Día del Trabajador, festivo a nivel nacional en toda España (y en muchas otras partes del mundo), la Comunidad de Madrid disfruta de otro día feriado inmediatamente después, el 2 de mayo, cuando se recuerda el levantamiento de los madrileños contra los franceses. Se trata de un día de fiesta para toda la comunidad, que permite, en función del día en el que caiga, alargar un puente y disfrutar de varios días de descanso seguidos.

Pero no hay que esperar mucho para el siguiente día de fiesta, al menos en la capital: el 15 de mayo, fiesta otra vez. A diferencia del 'dosde', el 15 de mayo no está recogido en el calendario laboral de la CAM , por lo que no es día no laborable en toda la comunidad, pero sí es día de librar en Madrid capital. Ahora bien, aunque sea una festividad importante en a ciudad de Madrid, también lo es en otras partes de España, donde también se celebra el santoral de este día: San Isidro Labrador.

San Isidro es venerado especialmente entre los agricultores y trabajadores del campo. Se le atribuyen numerosos milagros y se considera un intercesor poderoso para obtener lluvia en épocas de sequía y para proteger los cultivos. Curiosamente, aunque su festividad se celebra el 15 de mayo, fue beatificado otro día de fiesta para Madrid, un 2 de mayo, en 1619, por el papa Paulo V. Su celebración marca tradicionalmente el inicio de la temporada de siembra en muchas regiones agrícolas de España. San Isidro es visto como un ejemplo de humildad y devoción, y su figura sigue siendo relevante en la cultura y tradiciones españolas.

¿Dónde es fiesta en San Isidro, más allá de Madrid?

En Madrid, las fiestas de San Isidro son todo un acontecimiento , que incluye celebraciones tradicionales como la romería en la Pradera de San Isidro o la feria taurina de San Isidro y gastronomía típica de las fechas: la limonada y las rosquillas listas (con huevo y recubiertas de azúcar glas), las tontas (con huevo), las de Santa Clara (con una capa de merengue blanco) y las francesas (con almendras).

Durante las romerías de San Isidro, en la Pradera y en las calles aledañas, los chulapos y chulapas beben el "agua del santo" que brota en un manantial anexo a la Ermita de San Isidro. Esta tradición se mezcla con la de merendar rosquillas y limonada en las praderas de San Isidro, abarrotadas de hombres y mujeres que, por tradición, llevan claveles en sus atuendos. En Madrid en 2023, más de 1,3 millones de personas pasearon por la Pradera durante las Fiestas de San Isidro, según datos del Ayuntamiento, y más de 120.000 personas acudieron a los conciertos por estas fiestas.

Y aunque las Fiestas de San Isidro se relacionan únicamente con Madrid, lo cierto es que muchos otros lugares de España tienen a Isidro Labrador como patrón, por lo que cada 15 de mayo celebran este día. Estos son algunos de los puntos de la geografía española donde San Isidro es día de fiesta:

Abadiño (Vizcaya)

Alcobendas (Madrid)

Alfajarín (Zaragoza)

Aljavir (Madrid)

Almudévar (Huesca)

Anchuelo (Madrid)

Belmonte de Tajo (Madrid)

Boadilla del Monte (Madrid)

Brunete (Madrid)

Bustarviejo (Madrid)

Cabezo de la Plata (Murcia)

Campo Real (Madrid)

Cartaya (Huelva)

Colmenarejo (Madrid)

Corpa (Madrid)

Coslada (Madrid)

Cubas de la Sagra (Madrid)

Derio (Vizcaya)

El Álamo (Madrid)

El Boalo (Madrid)

Estepona (Málaga)

Fuente de Cantos (Badajoz)

Galapagar (Madrid)

Garganta de los Montes (Madrid)

Getxo (Vizcaya)

Guadalix de la Sierra (Madrid)

Horcajo de la Sierra-Aoslos (Madrid)

La Malahá (Granada)

La Orotava (Tenerife)

Labros (Guadalajara)

Larrabetzu (Vizcaya)

Los Barrios (Cáidz)

Los Santos de la Humosa (Madrid)

Medina de Pomar (Burgos)

Mendata (Vizcaya)

Miraflores de la Sierra (Madrid)

Montellano (Sevilla)

Moradillo de Roa (Burgos)

Morata de Tajuña (Madrid)

Móstoles (Madrid)

Navalcarnero (Madrid)

Perales de Tajuña (Madrid)

Pinto (Madrid)

Pozuelo del Rey (Madrid)

Puente Génave (Jaén)

Quijorna (Madrid)

Rosal de la Frontera (Huelva)

S'Horta (Mallorca)

Santa María de la Alameda (Madrid)

Santorcaz (Madrid)

Tahivilla (Cádiz)

Talavera de la Reina (Toledo)

Tielmes (Madrid)

Torrejón de Velasco (Madrid)

Torremocha del Jarama (Madrid)

Valdeavero (Madrid)

Valdeolmos-Alalpardo (Madrid)

Valdepiélagos (Madrid)

Valverde de Alcalá (Madrid)

Venturada (Madrid)

Villafranca de Córdoba (Córdoba)

Villanueva de la Cañada (Madrid)

Villar de Cañas (Cuenca)

Villar del Olmo (Madrid)

Zeanuri (Vizcaya)