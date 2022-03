Tras meses de debate, finalmente Eurovisión 2022 continúa y se llevará a cabo en Turín (Italia). En España, desde 2006 se celebra el Benidorm Fest, festival organizado por RTVE para elegir al grupo o cantante que representará al país en el certamen oficial europeo. La elección del jurado que finalmente proclamó a Chanel como ganadora desencadenó una discusión que todavía crea controversia a día de hoy; tanto por parte de los fans como por parte de varios partidos políticos.

A pesar de la polémica, Chanel y su 'SlowMo' representarán a España en Eurovisión 2022, que se celebrará los días 10, 12 y 14 de mayo. Es la 66ª edición del certamen y en él participarán un total de 40 artistas.

Tras un mes de marzo apasionante en el que se han seleccionado los últimos candidatos de cada país participante, abril llega repletó de eventos. Te detallamos todas las fechas eurovisivas de lo que queda de año para que no te pierdas nada.

Fechas clave de Eurovisión 2022

Después de que el pasado 12 de marzo Islandia, Portugal y Suecia culminaran la lista de seleccionados al concurso europeo, abril viene repleto de fiestas eurovisivas o 'pre-parties'. Estas ceremonias son las que dan paso a lo que próximamente veremos en mayo.

Fiestas eurovisivas 2022:

3 de abril: London Eurovision Party

London Eurovision Party 9 de abril: Eurovisión in Concert: Pre Party en Ámsterdam

Eurovisión in Concert: Pre Party en Ámsterdam 16 de abril: E-S PreParty

E-S PreParty Fecha por confirmar: Israel Calling

Eurovisión 2022:

10 de mayo: Primera Semifinal de Eurovisión 2022

Primera Semifinal de Eurovisión 2022 12 de mayo: Segunda Semifinal de Eurovisión 2022

Segunda Semifinal de Eurovisión 2022 14 de mayo: Gran Final de Eurovisión 2022

Polémica Chanel y ‘SlowMo’

A pesar de que todo parecía indicar que el grupo gallego de las Tanxungueiras o la catalana Rigoberta Bandini serían elegidas para representar a España en Turín, la decisión del jurado se saldó con la victoria de la cantante Chanel, algo que no gustó a gran parte del público español. TVE por su parte, se vió obligada a emitir un comunicado en el que mostró su apoyo a la candidata seleccionada.

Los días siguientes al Benidorm Fest, la cantante optó por desaparecer de la redes sociales debido a las duras críticas -muchas de ellas de connotación racista y machista- que estaba recibiendo.

Aunque parecía que las aguas estaban calmadas, a finales del pasado mes de febrero, el Partido Socialista volvió a poner el foco en la actuación de la cantante de origen cubano, esta vez refiriéndose a la letra. De esta manera, trasladó el debate a la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE.

En él, la diputada socialista Lidia Guinart declaró que el "sugardadismo" que remite la letra de la canción elegida "es una forma de prostitución", como se puede observar en la sesión del 24 de febrero publicado por el canal de Youtube del Congreso de los Diputados.

Cabe mencionar que el término 'sugar daddy', al que Guinart hace referencia, describe a un hombre de avanzada edad que ofrece dinero o regalos a cambio de una relación romántica o sexual.

La canción dice así:

Les vuelvo loquito' a todos los daddie'

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena' hago doom, doom con mi boom, boom

Y le' tengo dando zoom, zoom on my yummy

José Manuel Pérez Tornero, presidente de la Corporación RTVE, afirmó haberse leído la letra "40.000 veces" y recalcó la diferencia entre 'daddy' y 'sugar daddy'.

Por ello, no dudó en defender la canción seleccionada en el Benidorm Fest: "La interpretación que usted hace de la canción es una, luego hay otra. Yo no quiero entrar en eso. De verdad que defiendo plenamente que TVE tiene que dar un mensaje de defensa de la mujer, de igualdad, de respeto de su dignidad. No solo con la ganadora, tal vez con todas. Estamos reflexionando con muchísima atención. Mis 'colegas' de la Corporación están leyendo todo lo que aparece sobre el tema", culminó Tornero.