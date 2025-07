Miguel Aguilera puso fin a los impagos del contrabando en Tor: "Dije, 'esto se ha acabado'"

Después de que Sansa se convirtiese en único dueño de Tor, para sacarle rendimiento a la carretera, Miguel Aguilera controlaba que todos pagasen por poder transitar por allí: "No era peaje, era pagar por estacionar un producto".

Hacía cinco meses que Josep Montané, alias Sansa, había sido nombrado único dueño de la montaña de Tor. "¡Que me lo expliquen!" o "No hay derecho" son algunas de las respuestas de los vecinos al enterarse de la noticia. Y es que Sansa no tardó demasiado en empezar a cambiar cosas en el pueblo.

Por ejemplo, cambió de idea en cuanto a las pistas de esquí. En aquella época no eran rentables, por lo que en vez de apartamentos, pensó en hacer un parque natural privado, porque su principal idea era sacarle rendimiento a la carretera. "Contrabando el que quieras, pero tú pagas", cuenta Gregori, hippie de Tor en esta serie documental de Carles Porta que emite laSexta.

La ley de Sansa y Miguel Aguilera

Otro hippie de Tor, Àlex Aguilera, aseguraba que "cada cual se hacía la ley a su medida", pero en el caso de Sansa, que contaba con Miguel Aguilera para cobrar a la gente que quisiese acceder a través de su camino, "a ver quién se atrevía a oponerse". "Yo a un tío que lleva una pistola aquí, le pago", apunta Àlex.

Miguel Aguilera había llegado para cobrar a la gente que quería negarse por tener alguna rencilla con Sansa. Además, su experiencia en la Legión demuestra que no tenía reparo en usar sus 'herramientas', como él las llamaba: "Por desgracia, he tenido que matar a bastante gente, sí". Y como buen legionario, seguía las órdenes de Sansa sin contemplaciones.

Cuenta que durante el invierno, la gente ponía cajas de tabaco envueltas en plástico para que no se mojasen cuando estaba anunciada tormenta. "No era pagar un peaje, era pagar por recoger un producto estacionado", reafirma. Sansa le decía a Miguel que si alguien quería pasar por sus carreteras, tenía que pagarle una cantidad de dinero. "Muchos querían tomársela con Sansa, hasta que llegué yo y dije: 'Esto se ha acabado'", concluye Miguel Aguilera.