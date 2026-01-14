BTS confirma dos conciertos en España en 2026: cómo y cuándo conseguir entradas

La popular banda de K-pop anunció su regreso después de que sus integrantes hayan tenido que completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. En su gira mundial de 2026 pasarán por España.

El servicio militar obligatorio (la clásica mili) los obligó a hacer un parón, pero han vuelto. La popular banda de K-pop BTS prometió regresar para 2025 y aunque ha sido un poco más tarde, han empezado el nuevo año anunciando un nuevo álbum, que verá la luz el 20 de marzo, y una gira mundial que sí, tendrá parada en España.

Por ahora los surcoreanos han confirmado dos conciertos en nuestro país, los dos en Madrid: están programados para los días 26 y 27 de junio, en el estadio Metropolitano. La gira de BTS arranca en Corea del Sur el 9 de abril, con el primero de tres conciertos (por ahora) en el estadio de Goyang. Después viajarán a Japón, donde harán dos actuaciones en Tokio, para saltar al otro lado del océano, hasta Estados Unidos: allí tocarán en Tampa (Florida) y El Paso (Texas) antes de subir a Ciudad de México y regresar para continuar su gira en Stanford (California) y Las Vegas (Nevada), donde estarán en mayo.

En junio regresan a Corea del Sur para tocar en Busan y ya desde ahí dan el salto a Europa, con Madrid como primera parada europea. Además de la capital española, BTS visitarán Bruselas (Bélgica), Londres (Reino Unido), Múnich (Alemania) y París (Francia), y regresarán a Estados Unidos, con paradas en East Rutherford (Nueva Jersey), Foxborough (Massachusetts), Baltimore (Maryland), Arlington (Texas), Chicago (Illinois) y Los Ángeles (California), con una parada intermedia en Toronto (Canadá).

La gira de los BTS también pasará por Sudamérica, concretamente por Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina) y Sao Paulo (Brasil), y como era de esperar, por el continente asiático: en noviembre estarán en Kaohsiung (China) y arrancarán diciembre en Bangkok (Tailandia), para continuar, el último mes del año, en Kuala Lumpur (Malasia), Singapur y Yakarta (Indonesia). Ya en febrero de 2027 actuarán en Melbourne y Sídney (Australia) para terminar la gira con varios conciertos en Hong Kong y en Manila (Filipinas).

Cuándo comprar entradas de BTS para Madrid

El fandom de BTS es multitudinario y el grupo de pop coreano cuenta no sólo con muchos fans, sino también con muchos clubs oficiales de fans. En función del nivel de cada aficionado, las entradas se pueden adquirir en uno u otro momento:

Desde el 13 de enero a las 16:30h , se puede acceder al registro para la preventa para los miembros de ARMY , el club de fans global del grupo. El registro está abierto hasta el 18 de enero a las 00:00h.

, se puede acceder al registro para la , el club de fans global del grupo. El registro está abierto hasta el 18 de enero a las 00:00h. Desde el jueves 22 de enero, los miembros de ARMY registrados pueden acceder a la preventa de entradas.

A partir del sábado 24 de enero, se abre la venta de entradas de BTS para el público general.

Aunque todavía no está publicada la información sobre el precio de las entradas para los conciertos de BTS en Madrid, se espera que las entradas más baratas no estén por debajo de los 70 euros y que algunos de los tickets ronden los 100 euros.