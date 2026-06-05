La confesión del asesino del actor James Handy: "Yo soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado"

Imagen de archivo de un agente de la Policía de Estados Unidos.

El contexto El actor James Handy, conocido por sus apariciones en películas como 'Top Gun: Maverick' y 'Jumanji', ha fallecido a los 81 años tras ser apuñalado en su domicilio en Los Ángeles.

El actor James Handy falleció a los 81 años tras ser apuñalado por Michael Gledhill, hijo de su pareja, en su casa de Los Ángeles. Gledhill, de 44 años, alertó a la policía tras el incidente y fue detenido acusado de asesinato, con una fianza de dos millones de dólares. Handy fue encontrado inconsciente en su jardín y murió en el hospital. Las cámaras de seguridad de un vecino captaron a Gledhill con ropa ensangrentada. La policía acordonó la zona y continúa investigando. Handy tuvo una destacada carrera en cine y televisión, participando en producciones como 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick'.

El actor James Handy ha muerto a los 81 años tras ser apuñalado por Michael Gledhill, hijo de su pareja. Fue él mismo el que alertó a los agentes de lo que había ocurrido en una llamada al 911 en la que señaló que era "el hijo del hombre" y que acababa de "matar al hombre del pecado".

Al llegar a la vivienda del actor en Los Ángeles, los agentes encontraron a James Handy inconsciente y con una puñalada en el pecho. El actor se encontraba en el jardín delantero de su casa y fue trasladado inmediatamente al hospital, donde murió.

Según informan medios internacionales, el sospechoso, de 44 años, hizo señas a los agentes que acudían al lugar para señalar que él era la persona a la que buscaban. Michael Gledhill residía en la vivienda del actor con su madre, pareja de la víctima.

Tras esto, fue detenido acusado de un delito de asesinato y se encuentra en la cárcel con una fianza fijada en dos millones de dólares. Las imágenes de las cámaras de seguridad de una casa vecina, obtenidas por Fox 11 Los Ángeles, muestran a Gledhill caminando lentamente por la acera, con su ropa ensangrentada tirada cerca.

Desde el primer momento, la vivienda de la víctima y las vías aledañas fueron acordonadas por la Policía. Por el momento, las pesquisas de este crimen continúan activas y las autoridades han solicitado que cualquier persona que tenga información lo comunique.

Handy contaba con una larga trayectoria profesional en cine y televisión, además de 'Jumanji' y 'Top Gun: Maverick', participó en títulos como 'NYPD Blue' ('Policías de Nueva York'), 'Criminal Minds' ('Mentes criminales'), 'Beverly Hills, 90210', 'Ley y Orden' ('Law & Order'), y otras series y producciones de televisión.

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