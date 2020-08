Iván Ferreiro ha vuelto a desatar la 'locura' en O Grove, municipio de Pontevedra donde este jueves el músico llevó a cabo un concierto que finalizó con la intervención de la Guardia Civil. La razón: una multitud de personas se fue congregando en una zona de la playa de San Vicente donde se podía ver con facilidad la actuación, que tuvo lugar en la conocida sala 'El Náutico', aun sin tener entrada.

Ello provocó que la Guardia Civil tuviera que acudir para dispersar a quienes allí se agolpaban sin tener en cuenta las medidas de seguridad antes de que empezara el segundo concierto, que finalmente tuvo que ser cancelado (iba a actuar la banda Mucho) para evitar riesgos mayores. "(Los agentes) fueron porque el borde de la playa estaba 'petado' de gente. Empezaron a desalojar, pero dentro estaba muy controlado", ha asegurado uno de los asistentes al bolo.

"Se juntó la gente de la playa en el borde, como habitualmente. Es verdad que en vez de valla había una cuerda, pero la gente estaba por fuera. Cuando les echaron, pusieron la valla", ha continuado explicando a laSexta. Por su parte, Miguel de la Cierva, dueño de 'El Náutico', ya ha explicado lo ocurrido a través de redes sociales: "Hemos tenido que cancelar la actuación del segundo grupo del programa debido a la aglomeración de gente fuera del recinto. No podíamos arriesgarnos a que se volviese a reproducir la misma situación en el siguiente concierto".

Aunque parece ser que la sala respetaba en todo momento la normativa de seguridad establecida contra la pandemia, ha anunciado que pondrá en marcha una serie de medidas para evitar que vuelva a suceder algo similar. "A partir de mañana el local habrá una valla opaca y no se podrá ver a los artistas desde la playa. También trataremos de minimizar las condiciones de escucha desde fuera. Dentro del local seguiremos como hasta ahora, con la norma de no aceptar a grupos de gente de pie y admitiendo solamente el acceso cuando se pueda disponer una mesa para los que quieren entrar", ha destacado De la Cierva en una publicación realizada en Instagram.

El dueño de 'El Náutico' ha aprovechado su propio mensaje para hacer un llamamiento a la responsabilidad: "Nos gustaría pedir a la gente que no se ponga cerca de la valla o, por lo menos, que no se acerque a los demás y cumpla con la obligatoriedad del uso de mascarilla. El problema de los rebrotes es real y muy serio. Con un poco más de precaución no hay motivo para que no se pueda hacer una vida casi normal y no poner en peligro el sustento y la salud de mucha gente".

Finalmente, De la Cierva ha pedido disculpas "a todos aquellos a los que por nerviosismo o confusión no se les dio una explicación clara y rápida de la cancelación del concierto de Mucho, el grupo que se quedó sin tocar. Estuvimos mucho tiempo sopesando qué hacer, y la resolución fue un poco torpe".