El escenario del Gran Falla de Cádiz acoge esta noche una jornada más de humor y música, como lo hará durante todo el mes de enero y parte del de febrero. Porque aunque el Carnaval para algunos dure solo unos días, en Cádiz es otra historia: el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) arrancó el 9 de enero y se extiende a lo largo de todo el mes, fase a fase.

La fase preliminar continúa pues en este cuarto día de concurso, en el que participan siete agrupaciones. Entre ellas, lo hace el primer cuarteto del COAC, el de Daniel Rosales, el mismo que estaba en el escenario del Gran Falla en el COAC de 2022 en el mismo momento en el que el Cádiz confirmaba su permanencia en primera división: el público, al celebrar la victoria, se entregó tanto que los de Rosales acabaron en semifinales, según relatan desde 'Diario de Cádiz'.

Quién actúa hoy, 12 de enero, en el COAC

Coro: 'El paraíso' (Luis Rivero)

Comparsa: 'Los atlantes' (Comparsa de Chipiona)

Chirigota: 'Cariño… necesito mi espacio' (Chirigota de Camas)

Comparsa: 'El golpe' (Comparsa de Granada)

Cuarteto: '¡Qué doló de muñeca!' (Daniel Rosales Gatica y Francisco Manuel Pastrana Casado)

Comparsa: 'El hum' (Comparsa de Dos Hermanas)

Chirigota: 'Los del Canal Sur' (Chirigota de Mario Rodríguez, Marco Romero, Luis Rossi y Pepe el Caja)

El horario del COAC, sea la fase que sea, es siempre el mismo: a las 20:00h empiezan las actuaciones, aunque no siempre se sabe cuándo terminan: todo depende del tiempo entre agrupaciones, pero no del tiempo que las agrupaciones estén sobre el escenario, ya que éste no supera nunca los 30 minutos.

Para ver el COAC en directo hay poco que hacer, la verdad. Las entradas para la fase preliminar se pusieron a la venta días antes de que comenzara el certamen, pero como todos los años, se agotaron rapidísimamente. Las entradas de las siguientes fases se irán poniendo a la venta según avance el concurso, pero es bastante complicado conseguirlas. Así pues, puedes seguir la retransmisión de Onda Cádiz Carnaval, desde laSexta.com.