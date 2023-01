Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Y también lo sabe el escenario del Gran Falla de Cádiz, que el último día de la semana (y sexto del concurso) recibe en el escenario a ocho agrupaciones que tendrán media hora cada una para demostrar su poderío en forma de repertorio musical. La fase preliminar es en la que se clasificarán las chirigotas, comparsas, coros y cuartetos que pasarán a la siguiente fase, la de cuartos de final, que arranca el 6 de febrero, un día después de la final infantil y dos días después de que termine la clasificatoria.

Si bien la mayor parte de las sesiones son siete las agrupaciones que participan, hoy son ocho. Porque qué mejor día para alargar una sesión que un viernes, ¿verdad? Cada sesión acaba teniendo una duración de entre cuatro y cinco horas, en función del tiempo que pase en las actuaciones y del número de agrupaciones que actúen.

COAC 2023: orden de actuación de hoy, 27 de enero

El día de mañana ( coro )

) Los Tiritas ( comparsa)

La conquista del pan ( comparsa)

Sin perdón ( chirigota)

Cádiz de mi alma ( comparsa)

Dios mío, qué tarde! ( chirigota)

El veneno del rincón ( comparsa)

Chirigota Juanito Manos Verdes (chirigota)

Todas y cada una de las sesiones preliminares de esta primera fase del COAC se pueden seguir en directo. La mala suerte es que no se pueden ver en el teatro. No porque esté prohibido o vetado, sino porque las entradas se agotaron el primer día que salieron a la venta, todas las entradas para cada una de las fases preliminares. Y aunque aún tienen que salir las de las siguientes fases, se prevé que ocurra lo mismo. No obstante, Onda Cádiz Carnaval retransmite en abierto y en directo las sesiones preliminares en su canal de YouTube.