Un circo que alegraba siempre el corazón: el legado de los payasos de la tele que marcaron muchas generaciones

Los detalles Hace 50 años murió Fofó y tuvieron que explicarles a los niños por qué ya no iba a estar más con ellos: "Fofó está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban".

Los payasos de la tele, Gaby, Miliki y Fofó, marcaron a los niños de los años 70 con su circo y sus inolvidables canciones. Hace 50 años, la muerte de Fofó supuso un momento difícil para una generación. Los payasos explicaron a los niños que Fofó estaba feliz en el cielo, cantando para otros niños. Aunque salieron con una sonrisa, tras las cámaras, la tristeza era evidente. Su legado perdura, con canciones como 'La gallina Turuleta' y 'Susanita tiene un ratón', y el programa sigue siendo recordado por su interacción con los niños y su talento para el humor y la música. Además, su influencia llegó a Latinoamérica, donde también dejaron huella con sus canciones.

"¿Cómo están ustedes?". Así se presentaban los payasos de la tele, Gaby, Miliki y Fofó, que con su circo alegraron el corazón a los niños de los 70, aunque su recuerdo y sus canciones han llegado hasta hoy. Y hubo un momento que marcó a una generación. Hace 50 años murió Fofó y los payasos de la tele tuvieron que explicarles a los niños por qué ya no iba a estar más con ellos.

¿Y cómo lo hicieron? Fue así: "Hay una cosa muy importante que queremos deciros. Fofó está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban y él, voluntariamente, se ha ido al cielo a cantar canciones a todos los niños que están en el cielo, pero está contento él y también estamos contentos nosotros".

Salieron a decirlo con una sonrisa, pero la realidad tras ella era muy distinta. En las imágenes de aquella grabación, de detrás de las cámaras, era visible la desolación y la tristeza que vivían sus hermanos y que disimularon con los niños. Hace 50 años algo se rompió en muchas casas porque los payasos eran algo más que un "¿cómo están ustedes?".

Hoy en día significan un legado. Hace unos años, o más bien unas décadas, el programa se emitía en la única televisión que había. Lo veían millones de personas, niños y adultos. Ellos han ido transmitiendo su recuerdo a sus hijos y nietos, el de ese "¿cómo están ustedes?", pero también de sus canciones. El programa tenía su presentación, un número de circo, un sketch gracioso y cerraba con una canción. Y esas canciones, aunque las interpreten otros, siguen sonando.

Una de las gracias de los payasos eran los niños que llenaban el plató. Decenas y decenas, e imprescindibles, que estaban ahí para interactuar con los payasos. Daban viveza al programa, naturalidad, calidez y respondían a las canciones. Al famoso ya "hola don Pepito", respondían con fuerza: "Hola don José". Tenían talento los niños y tenían talento los payasos.

Estos últimos también para el humor adaptando el del cine mudo de los clásicos. Tenían talento porque renovaron la televisión infantil. Y tenían talento musical: 'La gallina Turuleta', 'Susanita tiene un ratón', 'cómo me pica la nariz'... todas son canciones compuestas por los payasos o adaptadas por ellos. Y aunque las canciones están bien, algunas estaban demasiado pegadas a su tiempo, un tiempo en el que las cosas solo se le encargaban a las chicas. Y así lo reflejan algunas letras, como esta: "Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar".

Los payasos de la tele fueron las grandes estrellas de la televisión española, y también de la latinoamericana. Y es que antes de tener programa en España, lo habían tenido en Puerto Rico, en Cuba, en Argentina. De hecho, allí siguen sonando canciones suyas, como una que suena en un día muy especial para la gente, como es el de su cumpleaños, con ese: "Feliz, feliz en tu día. Amiguito que dios te bendiga".

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