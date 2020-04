Heath Ledger, protagonista de 'Brokeback Mountain', se negó a hacer un chiste homófobo en los Óscar sobre esta historia de amor entre dos vaqueros. Así lo reveló Jake Gyllenhaal, el otro protagonista de la cinta, en una entrevista con la revista 'Another Man'.

Gyllenhaal contó que en los Óscar querían contar con ellos para abrir la gala haciendo un chiste sobre el romance gay de 'Brokeback Mountain'. "Y Heath se negó. Yo estaba en plan: 'Oh, vale, lo que sea, es solo un chiste'. Y Heath dijo: 'No es un chiste para mí: no quiero hacer ningún chiste sobre eso'", recordó Gyllenhaal, quien mostró su admiración por lo inteligente que era el actor.

Ledger murió en 2008 por una sobredosis a los 28 años. En 2009 recibió de manera póstuma el Óscar al mejor actor de reparto por su memorable interpretación del Joker en 'El caballero oscuro', la segunda película de la trilogía sobre Batman que dirigió Christopher Nolan.

Por su parte, 'Brokeback Mountain' se llevó tres Óscar: mejor dirección para Ang Lee, mejor guion adaptado para Larry McMurtry y Diana Ossana, y mejor banda sonora para el argentino Gustavo Santaolalla.