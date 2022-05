Tras los peores momentos de la pandemia han vuelto los conciertos en directo y la mítica banda de heavy metal Metallica sigue al pie del cañón tras décadas de éxitos sobre los escenarios.

La semana pasada, la banda dio un concierto en Brasil en el que el vocalista James Hetfield compartió un emotivo momento de vulnerabilidad emocional con su público, hablando de sus inseguridades ante toda la multitud. Ocurrió el jueves 12 de mayo en el Estádio do Mineirão de Belo Horizonte. Poco después cantar 'One' y justo antes de tocar 'Sad But True', Hetfield se detuvo para hablarle a sus fans.

"Tengo que contarles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro. Sentía que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda nunca más. Eso es lo que me decía en la cabeza", explicó la cantante entre lágrimas.

"Así que hablé con estos muchachos y me ayudaron, tan simple como eso. Me dieron un abrazo y me dijeron: 'Oye, si estás luchando en el escenario, te respaldamos'. Y te digo, significa el mundo para mí", continuó.

Tras esas palabras, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo abandonaran sus respectivos lugares en el escenario para unirse a Hetfield en un abrazo grupal. "Ahora, viéndolos a todos ustedes aquí, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes", agradeció en ese momento.

En 2017, Metallica redujo su gira a 50 shows al año y Hetfield explicó que eso es lo que su cuerpo le había estado diciendo que podía hacer. En 2019, la cantante ingresó a rehabilitación para un tratamiento por adicciones y en 2020, justo antes del comienzo de la pandemia, Hetfield hizo su regreso en vivo durante una actuación en el Museo del Automóvil Petersen, que exhibía su colección de automóviles.