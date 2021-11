Julia Otero le ha dedicado unas cariñosas palabras a Ana Rosa Quintana después de que esta desvelara en su programa que padece cáncer de mama y que estará alejada del foco mediático durante un tiempo.

"La montaña parece muy alta, querida Ana Rosa. Lo es, pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible, pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida", ha escrito Julia Otero en su cuenta de Twitter.

Un bonito mensaje de apoyo que llega, precisamente, días después de que la presentadora de Onda Cero hablara de su mejoría de salud tras padecer un cáncer.

La directora de 'Julia en la Onda' explicó que ya falta poco para su vuelta a la radio y que está esperando el permiso de los "batas blancas", haciendo referencia a sus médicos, para volver a trabajar.

Este martes, Ana Rosa ha desvelado al comenzar su programa que le han detectado "un carcinoma en una mama", aunque "afortunadamente está localizado y no hay metástasis". Sí ha informado de que "requiere un tratamiento intenso", por lo que va a estar alejada de los focos de las cámaras durante un tiempo.

Tras explicar esto, ha asegurado que se encuentra "tranquila", que confía en sus médicos y que espera que "tenga un final feliz". Un anuncio que ha aprovechado para recordarles a las mujeres la "importancia de no dejar pasar una revisión" porque la prevención es clave.

"Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés probablemente podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros, pero me vais a permitir que por una vez en la vida me dedique a mí y a mi familia", ha sentenciado.