La periodista Julia Otero regresa a su perfil de Instagram para contar a sus seguidores cómo se siente meses después de su diagnóstico de cáncer. "Estoy viva y guerrera", ha asegurado en una foto en la que además estrena nuevo look.

Como ella misma ha explicado, por el tratamiento tiene el pelo más debilitado, por lo que ha optado por hacerse un corte. Además, ha bromeado sobre su pérdida de peso, que hace que se la vea más delgada: "Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca".

En su mensaje también ha dado buenas noticias a sus seguidores, pues afirma que "falta ya poco" para la vuelta a 'Julia en la Onda', su programa en Onda Cero. Para ello, ha explicado, primero espera contar con el permiso de los médicos que la están cuidando.

Además, la periodista ha aprovechado su reaparición en redes sociales para agradecer los mensajes llenos de ánimo y cariño que recibe. "Como para no curarse. Por cierto, ya no tengo 'egoístas' (Qué gran definición del profesor Lopez-Otín!) No quedó ni una aunque ya sabéis que son cinco los años que deben transcurrir para dar el asunto por zanjado", ha deslizado, sobre los avances en su enfermedad.