Fin de semana, un anfiteatro verde al aire libre, música electrónica y ambientazo en plena tarde. Son los ingredientes básicos de uno de los festivales que más tirón está teniendo en los últimos años en Madrid, el Brunch in the Park.

Aunque este año ha estrenado temporada en primavera, con varias jornadas en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense, fue este fin de semana cuando dio el pistoletazo de salida a sus fechas más emblemáticas: la temporada de fin de verano en el majestuoso Parque Enrique Tierno Galván, un espacio espectacular en forma de anfiteatro al aire libre.

Allí se congregaron los DJs más punteros del panorama internacional de la música electrónica. El domingo pasó por la cabina el todopoderoso Solomun, uno de los productores de techno más reconocidos a nivel mundial, que hizo estallar en éxtasis a todos los asistentes a última hora de la tarde. Lo hizo después de una sesión explosiva de la británica Hannah Holland.

laSexta pudo asistir al evento del pasado sábado, donde también se dio cita lo más granado del panorama electrónico. Como cabeza de cartel no defraudaron los neoyorkinos The Martínez Brothers, que cerraron la jornada con los mejores sonidos de tech-house, que transportaron el alma de los 'brunchers' a los mejores clubs de Ibiza, isla en la que se han convertido en iconos por sus largas residencias.

Antes de ese set, que superó todas las expectativas habidas y por haber, fue otra estadounidense, Honey Dijon, la que no dejó títere con cabeza. Y es que sus sonidos, fusión de varios géneros electrónicos, hicieron temblar en parque: el público estuvo entregadísimo, una catarsis que pocas veces se puede experimentar en una pista de baile.

Era un cartel de primer nivel, también con las encargadas de caldear las primeras horas de Brunch, Magali Dalix y Belah. Sus adictivos sonidos marcaron desde el inicio lo que ya se veía venir: una fiesta de esas que dejan buen sabor de boca, de las que recuerdas para rato.

Y es que el Brunch in the Park no solo es una fiesta. Es una evolución sostenible de la cultura de club: es transportar los sonidos más vanguardistas de la electrónica a un espacio al aire libre y desvinculado de la nocturnidad. Un ambiente diurno, más familiar y acogedor, donde poder disfrutar en familia o con amigos de una jornada de fiesta inclusiva.

Por delante todavía quedan dos fechas para saborear esa sensación. El próximo domingo estará en el parque el mítico Fatboy Slim y para el 29 de octubre habrá una edición especial de Halloween, esta vez en el recinto ferial Ifema de Madrid.