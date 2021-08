El nuevo abogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, ha acudido a la Corte Superior de Los Ángeles para pedir que se adelanten las audiencias programadas sobre la tutela de la artista, al tiempo que reclamó que su padre sea destituido inmediatamente como tutor legal.

Rosengart ha entregado un documento en el que pide que la próxima sesión, prevista para el 29 de septiembre, se adelante al 23 de agosto, ya que, según ha argumentado, su clienta está sufriendo "un daño y un perjuicio evitables". En este sentido, el letrado ha puntualizado que el adelanto es "importante", aunque el remedio "más efectivo" para solucionar los problemas de Britney sería "la suspensión inmediata" del padre de la cantante, Jamie Spears, como tutor legal.

Se trata de un paso más allá del dado el 26 de julio, cuando Rosengart registró una petición para que un asesor financiero remplace al padre de la cantante en el control de las finanzas, lo que anularía prácticamente todos los poderes de Jamie Spears sobre la artista, ya que los aspectos médicos están supervisados por la abogada Jody Montgomery.

La respuesta del padre de Britney ha llegado a través de su abogada, Vivian Thoreen, que ha informado de que el hombre no se opuso al adelanto de la audiencia, aunque ha apostillado que "no hay una urgencia que lo justifique".

Además, el padre de la cantante también ha dicho estar preocupado por la salud de su hija ya que, según la versión de este, la abogada Jody Montgomery, que supervisa los aspectos médicos de Britney, le llamó "preocupada" porque esta no se estaba tomando sus medicinas, ni asistiendo a sesiones médicas: "La señora Montgomery me dijo que estaba muy preocupada por la dirección en la que va mi hija y me pidió ayuda directamente para abordar estos problemas", aseguró el hombre.

Precisamente, hace un mes, la Corte permitió que Britney Spears eligiera por primera vez a su propio abogado, un cambio sustancial que sentó precedente en la tutela. Así, el nuevo letrado no ha tardado en tomar acción y, además de recomendar la destitución del padre de la cantante, está repasando la gestión de sus finanzas en los últimos años, en los que habría encontrado algunos pagos injustificados a promotores cuando Britney se retiró de los escenarios.

"Esta tutela está pagando el sueldo de mucha gente", fue una de las quejas de la cantante en su declaración del 23 junio, que dio la vuelta al mundo, tras conocerse que Britney había iniciado el proceso para tratar de poner fin a la tutela legal que controla su vida desde hace más de 13 años.

De momento, Jamie Spears y la abogada Jody Montgomery son los únicos que siguen implicados en el caso tras la dimisión del anterior abogado designado para Britney y de su representante artístico.