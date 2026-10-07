'La Berma', la mayor barrera militar del mundo: 2.720 kilómetros de vergüenza

Los detalles Más de 170.000 saharauis viven en campos de refugiados a la espera de que se cumpla la resolución de la ONU que les permita volver a su hogar. Dos barreras se lo impiden. Una es la indiferencia del resto del mundo. La otra es física, se llama 'La Berma' y es la barrera militar operativa más larga del planeta.

Con 2.720 kilómetros de longitud, 'La Berma' es la mayor barrera militar del mundo, construida por Marruecos para impedir que el pueblo saharaui acceda a lo que un día fue su hogar. Está rodeada por diez millones de minas.

Yauguiha Mohamed Embarec es la responsable de una cuadrilla de desminadores. Un trabajo al que llegó después de una vida en esa cárcel al aire libre que son los campamentos de refugiados. Una vida, nos asegura, más dura para quienes vivieron libres.

"Cuando somos pequeños este es nuestro mundo y no conocemos más", explica. Ahora Yauguiha es la protagonista de un documental que busca hacer visible a este pueblo traicionado y olvidado por España.

El director este documental, Agustín Domínguez, asegura que el objetivo de 'La Berma' es "hacer visible la labor de resistencia, la labor de resiliencia y esa humanidad que caracteriza a la mujer saharaui".

Rodado a lo largo de cinco años, acaba de ganar el Premio del Jurado del Festival de Cine de Madrid. La esperanza de su director es que ayude a visibilizar un conflicto al que el mundo ha dado la espalda.

La esperanza del pueblo saharaui es que se cumpla la resolución de la ONU y se celebre el referéndum de autodeterminación. "Esperanza para ir al Sáhara Occidental y vivir allí. Y eso lo tienen todos los saharauis aunque no conozcan el Sáhara", nos cuenta Yauguiha.

Un conflicto que nos debería importar. No hay que olvidar que el Sáhara fue la provincia 53 de España hasta 1976.

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