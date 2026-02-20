La Sagrada Familia de Barcelona corona su torre más alta con la colocación de la última pieza

La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona alcanza su altura máxima, 172,5 metros, con la colocación del brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús

La Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado los 172,5 metros de altura al completar la colocación del brazo superior de la torre de Jesucristo, convirtiéndose en el punto más alto de la ciudad. Esta maniobra, realizada con una gran grúa, tuvo lugar poco después de las 11:00 horas, tras asegurarse de que las condiciones meteorológicas y de seguridad eran adecuadas. La Torre de Jesús, diseñada por Antoni Gaudí en el siglo XIX, se inaugurará el 10 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte del arquitecto, y contará con la visita del Papa León XIV. Desde octubre, es la iglesia más alta del mundo.

Con la ayuda de una gran grúa, los operarios del templo han colocado el brazo superior de la citada cruz de la Torre de Jesús cuando pasaban pocos minutos de las 11:00 horas, con lo que esta construcción proyectada por el arquitecto Antoni Gaudí en el siglo XIX ha alcanzado su punto más alto.

La maniobra se ha iniciado este viernes por la mañana tras permitirlo las condiciones meteorológicas y de seguridad, dado el episodio de viento que afecta a la capital catalana, entrando así el último tramo de la construcción de la torre de Jesucristo.

La Torre de Jesús se inaugurará el próximo 10 de junio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Gaudí, contando con la visita del Papa León XIV. Desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó los 162,9 metros de altura, la Sagrada Familia es la iglesia más alta del mundo.

