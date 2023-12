Íñigo Quintero, el misterioso y joven artista gallego ha lanzado un nuevo tema. El cantante, que con 'Si no estás' logró colocarse como el número 1 mundial de Spotify por encima de artistas como Taylor Swift o Bad Bunny, lanza el tema titulado 'Lo que queda de mí'.

La canción relata su salto a la fama y como le ha afectado a su vida. "Es una canción que habla de todo lo que estoy viviendo con lo de Si no estás", ha señalado el músico en sus redes sociales. Al igual que Si no estás se trata de una balada al piano, pero un poco más melancólica. El tema está subido a su cuenta oficial de Youtube pero como el resto de su repertorio tampoco tiene un videoclip.

El joven aún no ha querido hablar con la prensa pero la canción habla por sí sola y en ella se abre en canal, mostrándose vulnerable ante su imprevisto éxito.

Letra de 'Lo que queda de mí'

No sé como contarte

Todo esto me ha cambiado

Y eso que acaba de empezar

Y no conozco a nadie

Todo va muy rápido

No encuentro el momento de parar

No distingo sus mentiras

Me hace daño si me miran así

No sé qué es lo que queda de mí

Tal vez no lo quieres oír

Pensé que me parecía a ti

Tal vez es lo que me hizo morir

Como soy un cobarde

Nunca te lo he contado

Y seco mis lágrimas al aire

No distingo sus mentiras

Me hace daño si me miran así

(No, no, no, no, no)

Por más que me lo decías

No creía que esto fuera a salir

No sé qué es lo que queda de mí

Tal vez no lo quieres oír

Pensé que me parecía a ti

Tal vez es lo que me hizo morir

Y no sé qué es lo que queda de mí

Tal vez no lo quieres oír

Y pensé que me parecía a ti

Tal vez es lo que me hizo morir

Haces que no te importa nada

Y todo se refleja en tu cara rota de dolor

Y es que te has quedado sin ganas

Y andas suplicando un segundo para estar solo

Y aun recuerdo ese momento

Tú tan lejos y a la vez yo tan cerca de ti

Y es que es cierto que reviento

Cuando pienso en todo lo que tú haces por mí

Y no sé qué es lo que queda de mí

Tal vez no lo quieres oír

Pensé que me parecía a ti

Tal vez es lo que me hizo morir

No sé qué es lo que queda de mí

Tal vez no lo quieres oír

Y pensé que me parecía a ti

Tal vez es lo que me hizo morir

No sé (Qué es lo que me hizo morir)

(Qué es lo que me hizo morir)

Pensé (No, no, no, no, no)

Tal vez es lo que me hizo morir