Amaia Montero, Oasis o The Corrs: los regresos musicales más esperados de este 2025

Amaia Montero anunció este pasado 31 de diciembre, en sus redes sociales, que este 2025 volvería a subirse a los escenarios, un ansiado regreso a la música, de la que para muchos es la 'reina del pop' que, seguro, no dejará indiferente a nadie. No serán pocos los que están esperando a que se publiquen las fechas de sus conciertos para no quedarse sin entradas.

Y si ya nos ha invadido la nostalgia dosmilera, otro de los más famosos de esa época es Dani Martín ya tiene toda su gira organizada para 2025, con 8 WiZink Center, incluidos el artista ha anunciado que volverá renovado y de cero.

También y quienes también tienen el calendario a punto The Corrs, la banda británica querrá dejarnos este 2025, a todos sin aliento. Otra banda internacional, K-Pop BTS, la más famosa en todo el mundo, no se habían tomado un respiro, sino que están cumpliendo con su deber haciendo la mili en Corea, pero aunque todavía no han fechas, regresará este año tras estar obligados a parar por cumplir el servicio militar.

Y volviendo al panorama nacional, las '100 gaviotas' de Mikel Erentxun volarán mañana mismo a sonar en el 'Riojaforum' para celebrar nada más y nada menos que los 40 años de la banda donostiarra, Duncan Dhu.

Y sin duda, si existe 'un regreso del año', ése es el de Oasis. Aunque nunca se llevaron demasiado bien y tras estar durantes años diciéndole de todo, parece que 'don dinero' ha conseguido que los hermanos Gallagher dejen sus diferencias atrás y vuelvan a recordarnos esos viejos 'temazos' que volverán a sonar este 2025. Su reunión apunta muy buenas maneras, aunque veremos cómo acaba... Aquí, las fechas de sus conciertos, eso sí, no pasarán por España.