Noel y Liam Gallagher disolvieron hace 15 años Oasis, una de las bandas británicas más importantes de los últimos 30 años. Ahora, los hermanos han anunciado su vuelta con las fechas de sus próximos conciertos. "Esto es, está pasando", han indicado a través de sus redes sociales.

Un anuncio que los fans han estado esperando desde que en 2009 Noel Gallagher aseguró que jamás podría volver a trabajar con su hermano y compañero Liam Gallagher.

La expectación sobre el regreso de la banda era absoluta tras los mensajes simultáneos de los hermanos en redes sociales ayer 26 de agosto. Unos rumores sobre un posible regreso que ya se ha confirmado con el anuncio de una gira de conciertos en 2025.

En concreto, los hermanos Gallagher actuarán en el estadio Principality de Cardiff (4 y 5 de julio); en Manchester Heaton Park (11, 12,19 y 20 de julio); en el estadio Wembley de Londres (25, 26 de julio y 2 y 3 de agosto); en el estadio Murrayfield del Edinburgh Scottish Gas (8 y 9 de agosto); y en el Croke Park de Dublín (16 y 17 de agosto).

Todo aquel que quiera acudir a algunas de estas citas podrá adquirir las entradas a partir de este sábado, 31 de agosto.

El motivo de la separación de Oasis

Formado en 1991, el grupo de britpop saltó a la fama con éxitos como 'Wonderwall', 'Don't Look Back In Anger', 'Champagne Supernova', 'Stop Crying Your Heart Out', 'Supersonic' o 'D'You Know What I Mean?'.

Unos éxitos con los que llegaron a convertirse en una de las bandas más importantes de la historia de la música británica, y en uno de los puntales del pop de los años 90 y de principios de siglo.

Sin embargo, los hermano Gallagher decidieron poner fin a todo esto debido a las continuas peleas que tenían antes de subirse al escenario, durante, después e incluso con terceras personas. Unas broncas que han sido legendarias y que provocaron que incluso llegaran a abandonar el escenario de manera repentina en más de un concierto.

La gota que colmó el vaso llegó cuando, antes de un concierto en París, Liam terminó rompiendo la guitarra de Noel mientras le gritaba "ya no eres mi hermano" y cancelaban el concierto.

"Con algo de tristeza y gran pesar os comento que dejo Oasis esta noche", escribió entonces en la página de la banda. "La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía continuar trabajando con Liam un solo día más".

Unas diferencias que ahora, 15 años después, parecen haber conseguido solucionar, dando así comienzo a una gira de conciertos muy esperada por sus fans.