Una estrella ajena a los "tiempos" de la industria: Amaia y la autenticidad como norma para seguir triunfando

Cuando Amaia se sentó a escribir su primera canción después del éxito de OT las palabras no llegaron fácilmente. Aquella primera canción nunca se publicó, aunque años más tarde sirvió a la serie La Mesías para retratar la soledad que ella misma había sentido durante el encierro que supuso su paso por la academia. Han pasado 8 años desde aquello y tres discos que han ido confirmando que tiene otra fórmula para hacer las cosas y que además funciona.

Ajena a los tiempos que maneja la industria, sus trabajos han llegado en periodos de tres años que sus fans han esperado religiosamente. Nada que ver con la velocidad a la que se suceden los lanzamientos, anualmente, de la mayoría de grandes artistas en la era del streaming.

Cómoda en sus tiempos

La cantante confiesa que de haber nacido en otra época se sentiría "más cómoda con sus tiempos". Un apremio que se extiende a sus propias redes sociales, muy dosificadas y donde encontramos, como en todo lo relativo a Amaia, la sombra de una personalidad que no podría cambiar su autenticidad por más fama.

Como cualquier joven de 26 años, observa a través del mismo rectángulo de luz sus propias decisiones, justo al lado de la de colegas y artistas a los que admira: "Creo que las redes sociales hacen mucho daño. No puedes evitar compararte y decirte: "Ay, están sacando esto y yo no, me tengo que poner las pilas".

Sobre aquel, ya remoto, 2017 también recuerda los momentos de duda: "Cuando terminó el programa tenía que hacer un disco sí o sí. Me decían que era el momento y que si no lo aprovechaba no iba a funcionar. Era algo nuevo, nunca había compuesto y tenía que hacerlo casi por obligación".

Aquel disco se fraguó en Argentina, bajo la mirada de un gigante del indie en aquel país, Santiago Motorizado. Su banda, Él mató a un policía motorizado había sido una fuente de inspiración para la pamplonica y el viaje terminó por materializar un sueño. Ese primer disco, Pero no pasa nada,convenció al público de que, lo que Amaia tenía, nunca podría repetirlo un programa de TV.

En este nuevo trabajo son otros nombres los que apostrofan producción y composición, nombres muy jóvenes. Jimena Amarillo,Ralphie Choo, Drummie, Irenegarry o Amore son solo algunos de ellos. Un equipo seleccionado por la propia Amaia y que sirvió para definir el sonido de este Si abro los ojos no es real.

Si abro los ojos no es real

Ahora confiesa sentirse contenta, aunque reconoce el agobio de quien no tiene problema en verse reflejada en la incertidumbre o las dudas durante el proceso. "Nunca sé muy bien qué es lo que va a salir, al final vas componiendo canciones y cuando las tienes todas sabes de qué va el disco", explica la artista.

En Si abro los ojos no es real explora caminos inusuales, mezclando la electrónica inglesa con el folklore o los estribillos en deuda con Pepa Flores, icono de su propia infancia. El año pasado pudo conocerla, fueron sus hijas quienes se acercaron a Amaia para trasladarle la noticia.

"Fue un sueño, fui a su casa y fue muy amable conmigo. Cantamos juntas, fue algo irreal", explica con ojos brillantes quien aprendió a cantar viendo a su ídolo actuar en Un rayo de luz o Tómbola. Durante la ceremonia de los Goya de 2020, la artista tuvo la oportunidad de homenajearla y el resto es historia.

Y precisamente de sueños va este último disco, al menos de la materia de la que están hechos. Una propuesta que viene acompañada de la mirada de Daniel Dalfó, el director creativo a cargo de los videoclips que han acompañado a sus tres adelantos. Escenarios irreales para una era de inteligencia artificial, donde la humana no siempre llega tan rápido pero siempre tiene mucho más que decir.