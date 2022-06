Enérgica, llena de vida y de respeto: así es 'Agárrate a la Vida' la nueva canción de Rozalén. Una herramienta más en la prevención de la conducta suicida. La cantante albaceteña ha compuesto este 'himno' a petición de Magdalena, psicóloga y trabajadora de 'El Teléfono de la Esperanza', ONG que atiende más de 160.000 llamadas cada año, 500 al día; y que todos los días escucha a perfiles suicidas.

Una decisión nada fácil nos confiesa Rozalén: "Yo al principio dije que no. Como a todos, me daba miedo meterme en ese tema, pero no se puede prevenir lo que no se puede hablar". Sin embargo, fue cuando una amiga suya pasaba por este proceso, cuando decidió sentarse a su lado y ponerse mano a mano con la letra de la canción.

Recurrió a su formación como psicóloga y a compañeros de la profesión: "La canción desde que la escribí ha sufrido muchas modificaciones, fui cometiendo errores y hasta que no ha estado super perfecta y han dado el 'OK' muchos profesionales que me rodean no me puse a grabarla". Y no solo eso, también leyó cientos de cartas suicidas para dar forma a esta canción dirigida a quienes no ven salida, pero también a quienes les acompañan: "Yo diría que es más una canción para los que se quedan, porque nunca nos han educado con qué hacer".

Una canción con la que nos hace reflexionar sobre la educación que recibimos desde pequeños, y el ocultismo con el que se tratan temas que serían mejor llamarlos por su nombre y podrían evitar muchos problemas posteriores. También nos recuerda cómo enfrentarnos cuando alguien cercano tiene un problema porque, dice, "no vale con decirles ¡venga para arriba! ¡que la vida es maravillosa! No es lo que necesitan".

Así, la cantante deja claro que no debemos imponer nuestro pensamiento a los demás, algo que queda reflejado en su nuevo éxito, con el que espera que muchos nos concienciemos. Además, deja claro que "muchas veces la mayor comprensión es estar, apagar la voz y no dar tantos consejos, simplemente estar y apoyar".

Termina recordando cómo el arte y la cultura son armas muy bonitas y muy amables con las que lanzar un mensaje que hoy en día es muy necesario y lo que busca con ella "es que sea una herramienta de trabajo que sirva al que la quiera agarrar" .