El actor de 'Sex and the City' ('Sexo en Nueva York') Chris Noth ha sido acusado de abusar sexualmente de dos mujeres. Las acusaciones contra el actor se han publicado en 'The Hollywood Reporter', que recoge los testimonios de dos mujeres que no se conocen entre sí y que decidieron contar lo ocurrido (con meses de diferencia) a raíz del regreso de la serie a HBO con Noth en el papel de Mr. Big.

Ambas relataron abusos sexuales, una en Los Ángeles en 2003 y otra en 2015 en Nueva York. El actor lo ha negado y asegura que las relaciones fueron consentidas.

Usando pseudónimos para proteger su identidad, afirman que el ver de nuevo a Noth en la serie había desencadenado recuerdos de sus experiencias con él años atrás, y es por eso que han dado el paso de hacerlo público.

Por su parte, el actor ha emitido un comunicado para desmentir las acusaciones: "Son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados", ha defendido Noth. Y añade: "No sé con certeza por qué están surgiendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres".

Lo que han denunciado

Una de ellas relató al citado medio que conoció al actor cuando tenía 22 años mientras trabajaba en una empresa donde las celebridades tenían negocios. Cuenta que él la invitó a la piscina en su edificio de apartamentos y luego la besó y tuvo relaciones sexuales con ella en contra de su voluntad.

La otra mujer, explica que era camarera en un club nocturno de Nueva York donde Noth le pidió una cita en 2015. De allí se fueron a su apartamento donde tuvieron relaciones sexuales, pero que se fue sintiéndose "totalmente violada".

En ese momento, no se informó a la policía de ninguno de los dos encuentros.