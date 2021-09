¿Hace tiempo que no cambias tu móvil? Pues atento, porque el nuevo anuncio de WhatsApp puede afectarte. La app de mensajería instantánea ha publicado una nueva actualización de los móviles en los que dejará de funcionar a partir del 1 de noviembre.

Una medida no apta para nostálgicos, pero con la que WhatsApp, como todos los años, actualiza su servicio intentando mejorar la experiencia y añadiendo nuevas funcionalidades. Algo para lo que es necesario móviles con sistemas operativos más potentes.

Móviles con Android

Esta nueva actualización afecta sobre todo a teléfonos con sistema operativo Android. Así, a partir del 1 de noviembre WhatsApp dejará de ser compatible con Android Ice Cream Sandwich (Android 4.0.4 y versiones anteriores). Es decir, necesitarás que tu móvil utilice Android 4.1 Jelly Bean o posteriores.

Además, la propia compañía anima en su página de soporte a cambiarse a un dispositivo compatible, y si esto no es posible aconseja guardar el historial de chats antes del 1 de noviembre.

Lo cierto es que, aunque esta medida supone un trastorno para los afectados, en realidad no son muchos los móviles afectados y algunos son modelos vendidos hace casi 10 años. Eso sí, en su momento fueron dispositivos muy populares como el Sony Xperia Arc S. También afecta al Lenovo A660, el Huawei Ascend G615, el Honor 2, el ZTE Grand X Pro y el Huawei Ascend P1 LTE.

Móviles con Apple

En el caso de los móviles de Apple, WhatsApp ofrece servicio para iOS 10 o una versión posterior. Desde marzo, la app de mensajería ya no opera en móviles con iOS 9. Es decir, ha dejado de funcionas en iPhone 4S. Y es más, desde su centro de soporte recomiendan usar la versión de iOS más actualizada para tu iPhone.

También explican que no restringen de forma explícita el uso de dispositivos liberados o desbloqueados. Sin embargo, "debido a los cambios en la funcionalidad del dispositivo causados por estas modificaciones, no podemos ofrecer soporte" si el iPhone tiene una versión modificada del sistema operativo.

¿Cómo evitar cambiar de móvil?

Si no quieres o no puedes cambiar de teléfono móvil y quieres seguir utilizando WhatsApp tienes dos opciones. Puedes no actualizar el teléfono cuando llegue una nueva versión de la app de mensajería instantánea, aunque no disfrutarás de todas las mejoras y finalmente también dejará ser operativa.

La segunda opción es borrar WhatsApp y descargarte una APK con la versión antigua de la app. En cualquier caso, ninguna de estas dos opciones serán definitivas y totalmento operativas, obligando en último término a renovar tu teléfono.