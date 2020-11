Los mensajes temporales llegan por fin a WhatsApp este mes de noviembre. La red de mensajería comenzará a ofrecer esta opción, que ya estaba disponible en algunas de sus competidoras, como Telegram. Sin embargo, tendrá algunos matices, como explica la empresa en su blog oficial.

Así, los chats en los que se seleccione la opción de mensajes temporales verán cómo los mensajes son borrados a los siete días de haber sido enviados. En el caso de los chats individuales, las dos personas que intervienen en él pueden activar la herramienta, mientras que en los chats grupales solo los administradores tendrán el control para poner en funcionamiento esta opción.

Una vez que se activen los mensajes temporales, los nuevos mensajes enviados se borrarán después de una semana. Sin embargo, esto no afectará a los que hayan sido enviados previamente a la activación.

También los archivos multimedia pueden eliminarse de un chat con los mensajes temporales, aunque se guardan en el teléfono automáticamente si está activada la descarga automática que viene predefinida en la aplicación. Esta se puede desactivar en el menú de 'Ajustes', en la opción 'Datos de almacenamiento'.

Cómo activar los mensajes temporales

Para los dispositivos Android, iOS y las opciones de web y escritorio, el método para activar la herramienta es el mismo. Primero se selecciona el chat (individual o de grupo) en la pantalla de la aplicación. A continuación, se presiona sobre el nombre del contacto o grupo seleccionado, y en el siguiente menú la opción 'Mensajes temporales'. Si es posible, se pulsa la opción 'Continuar' y, finalmente, se selecciona 'Activados'. Para desactivarlo, se sigue el mismo proceso, solo que la última opción será pulsar en 'Desactivados'.

En dispositivos que utilizan el sistema operativo KaiOS (Linux), el proceso es un poco más largo. Debe seleccionarse el chat individual o de grupo y entrar en el menú de 'Opciones'. Después hay que seleccionar 'Info. del grupo' y pulsar OK. Después hay que elegir 'Editar' en el menú de 'Mensajes temporales', presionar 'Siguiente' y confirmar con OK. Finalmente, habrá que seleccionar 'Activados' y confirmar de nuevo con OK.

Excepciones y advertencias

Aunque el borrado hace efectiva la desaparición del mensaje en el chat, desde WhatsApp advierten de algunas excepciones. Si un usuario no abre la aplicación durante una semana, el mensaje será borrado, pero todavía podría aparecer en las notificaciones. También puede figurar como texto citado después de los siete días. Los mensajes borrados pueden aparecer en una copia de seguridad, pero desaparecen si un usuario hace una restauración desde esa copia.

Además, la compañía recomienda utilizar los mensajes temporales solo con personas de confianza. Entre las posibles formas de 'rescatar' un mensaje, un usuario puede reenviarlo y hacer una captura de pantalla para guardarlo, copiar y guardar el contenido antes de que desaparezca o hacer una foto del mensaje con una cámara, por lo que es mejor usar la nueva opción solo con contactos cercanos.

Pronto habrá nuevo 'Modo vacaciones'

Otra de las herramientas que prepara la red de mensajería es la implementación de un 'Modo vacaciones', que permite que los chats archivados no se 'desarchiven' tan rápido como lo hacen en la actualidad, según informa la web Wabetainfo.

Esta opción es muy útil en periodos vacacionales o si no se desea la comunicación con un contacto temporalmente. Los usuarios pueden decidir si desean recibir notificaciones de los chats archivados o silenciar aquellos chats con más de seis meses de antigüedad.