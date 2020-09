Sony ha desvelado finalmente la última información que guardaba sobre PS5, su nueva videoconsola, para competir en el mercado de videojuegos en la novena generación. La fecha de lanzamiento de esta nueva plataforma se ha fijado para el 19 de noviembre y tendrá un precio de 499,99€ en su versión completa y de 399,99€ en la versión sin lector de disco.

La compañía ha mostrado esta información durante el evento online realizado durante la noche del miércoles 16, en el que también se anunciaron nuevos juegos para la siguiente Playstation. Así, títulos como 'Final Fantasy XVI', 'Hogwarts Legacy' y 'God of War' se unen al catálogo que ya incluía 'Horizon Zero Down: Forbidden West', 'Spiderman: Miles Morales' y 'Resident Evil VIII'.

También ha habido espacio para enseñar nuevas imágenes de juegos mostrados en el evento anterior. Los gameplays de 'Spider-Man: Miles Morales', 'Death Loop', 'Resident Evil 8: Village' o 'Dark Souls Remake' han mostrado una vez más de lo que es capaz la nueva consola de Sony.

Vuelve la fantasía final… por decimosexta vez

El evento en streaming ha dejado también importantes anuncios entre las productoras. Aunque Square Enix ya mostró su 'Project Athia' en el evento del pasado junio, los jugadores echaban de menos un título de su serie más emblemática. 'Final Fantasy XVI' ha mostrado sus primeras imágenes para la nueva generación, que se desarrollará en un entorno medieval con todos los ingredientes que caracterizan FF: chocobos, invocaciones, caballeros dragón…

La saga trata de recuperar el prestigio perdido en sus últimas entregas poniendo al frente de su producción al director de 'FFXIV', la entrega online que ha hecho frente al todopoderoso 'World of Warcraft'. El próximo título estará disponible para PS5 y también para PC.

El universo de Harry Potter se cuela en PS5

La sorpresa más agradecida del evento ha llegado de la mano de Warner Bros., que ha presentado una aventura ambientada en el año 1800 en el universo de Harry Potter.

El juego destila mimo hacia el mundo mágico creado por J.K. Rowling, plagado de hechizos y criaturas fantásticas que resultarán familiares a todos aquellos seguidores de la saga del joven mago. Por su aspecto, nos encontramos ante un RPG para un jugador que hará las delicias de los potterheads.

Reedición de 'Devil May Cry 5' y un nuevo 'Five Nights at Freddy's'

También ha habido espacio para el anuncio de algunas reediciones. 'Devil May Cry 5 Special Edition' traerá de nuevo a Dante y su empresa de asesinos de demonios, en una edición con mejoras respecto al título de PS4.

También hemos podido ver una nueva entrega de 'Five Nights at Freddy's' titulada 'Security Breach', la saga de juegos de terror indie que nos pone a vigilar, en esta ocasión, un centro comercial. No faltarán los animatrónicos que traten de acabar con nuestras vidas y también con nuestros nervios.

Kratos vuelve para provocar el Ragnarok

El final de la presentación ha estado protagonizado por 'God of War'. No se ha mostrado una sola imagen del nuevo proyecto de Santa Monica Studio, pero el logo de la saga ha bastado para confirmar el regreso de Kratos en la siguiente generación. El juego se ha fechado para 2021.

Cabe destacar que la anterior aventura del asesino de dioses, publicada en PS4, podrá disfrutarse gratis en PS5 mediante el pago de la suscripción a PS Plus Collection. Esta incluirá otros éxitos de la cuarta consola de Sony, como una versión remasterizada de 'The Last of Us' o 'Monster Hunter World'.

Con este evento, Sony pone sus cartas sobre la mesa y encara el lanzamiento de su nueva plataforma de videojuegos. PlayStation 5 se medirá a Xbox Series X a partir del mes de noviembre, y entonces sabremos quién se hace con el trono de la novena generación.