Hay juegos que no pasan de moda; que, por mucho tiempo que pase, siempre queremos echar una última partida. No importa el bando escogido: tanto Xbox como PlayStation tienen importantes títulos propios que los 'gamers' buscan repetir. Ahora bien, con el desarrollo de las nuevas consolas, ciertos juegos han caído en el olvido ante la incompatibilidad entre las viejas y las nuevas máquinas. Algo que este año será especialmente notorio, debido a que la PS5 no reproducirá los juegos de las primeras consolas, aunque sí lo hará para la PlayStation 4.

Cualquier título que pertenezca a alguna generación anterior a la última creación de Sony, está condenado a la incompatibilidad. Así se ha podido saber gracias a una página de soporte de la marca Ubisoft, desarrolladora de videojuegos como 'Assassin's Creed', 'Far Cry' o 'Watch Dogs'.

Además, según el medio especializado Polygon, Sony nunca se ha comprometido a ofrecer esta opción. Aunque en julio se pensaba algo diferente, porque se filtraron unos informes que especulaban con la posibilidad de una amplia compatibilidad con versiones anteriores en PS5. Estos juegos podrían estar en una biblioteca subida en la nube, donde los jugadores podrían acceder sin necesidad de tenerlos físicamente —cabe recordar que PlayStation 5 ha desarrollado una versión sin disquetera—. Dichos documentos se basaron en solicitudes de patente en Japón; por tanto, nunca salieron de Sony como tal.

Xbox sí será compatible con juegos antiguos

La decisión de PS5 de obviar los videojuegos que sean anteriores a la PS4 contrasta con la estrategia que ha decidido tomar su principal competidora. Xbox aboga por la nostalgia y la unificación de los principales títulos de la marca Microsoft. De este modo, su nueva consola, la Series X, funcionará con videojuegos de todas las cuatro generaciones anteriores de Xbox, lo que permitirá jugar a "miles de juegos" desde el momento de su lanzamiento, según Eurogamer.

En un principio, Microsoft parecía haber tirado la toalla con la compatibilidad. Fue a mediados de 2019 el momento en el que la compañía redujo sus esfuerzos en favor del soporte de Xbox One para Xbox Series X, que también admite una variedad de mejoras, según el medio citado. Una decisión que ahora ha sido revertida.

Así, la lista de juegos a la que tendrán acceso los usuarios de Xbox se ha multiplicado considerablemente. Desde los primeros Hallo hasta la saga Gears of War, todos ellos tendrán cabida en esta consola de última generación. Un bufé libre para los nostálgicos.