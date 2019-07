Las manchas solares son un problema estético que siempre ha estado más ligado a las mujeres debido a que suelen aparecer durante los embarazos, por la toma de anticonceptivos y/o por la exposición al sol. Sin embargo, ha habido un ascenso en el número de hombres que se han visto afectados por esta problemática a razón de los tratamientos capilares o los medicamentos fotosensibles.

Y es que la aparición de manchas solares afecta ya a una de cada dos personas, y el 61% de ellas admite que no encuentra un tratamiento efectivo contra ellas, señalan desde 'Skinceuticals'.

1. ¿Por qué salen las manchas?

"Las manchas pueden salir por varios factores. Por genética, la edad, factores hormonales, cosméticos o medicamentos fotosensibilizantes o sobrexposición solar", explica Noelia Donaire, Beauty Training Coach.

2. ¿Pueden salir manchas desde la primera exposición solar?

"Algunas manchas pueden aparecer desde la primera exposición solar, pero estas suelen darse por la ingesta de algún medicamento fotosensibilizante para la piel (anticonceptivos, antibióticos…). No es lo más habitual. Lo normal es que aparezcan años después de haber estado expuestos al sol sin protección solar. La mancha se forma en el interior hasta que finalmente se hace visible", añade Donaire.

3. ¿Cómo se pueden combatir?

Para prevenirlas y combatir las manchas es imprescindible utilizar productos específicos. Algunos sirven para ir preparando la piel para el posterior tratamiento como el Senyses Lightening Cleaser (Sesderma). Se trata de una nueva generación de agua liposomal dermatológica que limpia, desmaquilla, equilibra, repara la piel y ayuda a combatir las manchas.

Y a partir de ahí, hay multitud de sérums, cremas de mañana y noche que son el mejor aliado contra las manchas solares. También puedes optar por un 'booster' ultraconcentrado. Desde Be+, explican que es necesario aplicarlo siempre tras la limpieza facial y antes del sérum y la crema, ya que cada uno realiza funciones complementarias. El ‘Booster’ Ultraconcentrado cuenta con activos encapsulados en niosomas para alcanzar las capas más profundas de la piel y liberar más ingredientes.

4. ¿Qué pasa si tengo la piel sensible? ¿Puedo notar alguna reacción?

Las pieles más sensibles pueden notar alguna reacción dependiendo de la composición del producto y los ingredientes activos que contenga el producto que se aplique. Desde Bella Aurora explican que es importante que no contengan ni ácidos exfoliantes ni ingredientes agresivos para evitar posibles reacciones. Por ello, además, cuentan con tratamientos específicos para piel sensible "que contienen ingredientes 'extras' para cuidar las pieles más delicadas y darles la protección que necesitan", señala Noelia Donaire.

También existen cremas solares específicas contra las manchas. Las hay con o sin color, y si, además, prefieres los filtros orgánicos y naturales, Apivita recurre al hinojo marino y el extracto de achillea como sus grandes aliados para reducir la apariencia de las manchas y prevenir su aparición.

5. ¿Es desaconsejable seguir un tratamiento antimanchas en verano?

"Cuando una marca cosmética te recomienda que no la uses en verano, es que sus activos son fotosensibilizantes y podrían provocar manchas en la piel. Lo más importante es seguir las recomendaciones del cosmético en cuestión, pero no generalizar en conceptos", indica Donaire.

6. ¿Me pueden salir manchas solares si utilizo autobronceadores?

"No, la función de un autobroncedor es oxidar las células que están más en la superficie de la piel (células muertas). Es un gran aliado si lo que se quiere es lucir una piel bronceada y sin daños", concluyen desde Bella Aurora Labs.

7. ¿Se pueden corregir las manchas que tenemos desde hace años?

Para la hiperpigmentación más resistente, Skinceuticals apuesta por la novedad del ácido tranexámico, que tiene la capacidad de inhibir la melanina y minimizar la reaparición de las manchas.

8. ¿Y para otras imperfecciones de la piel como desajustes cromáticos, zonas oscurecidas, marcas debidas al acné, rojeces...?

Los desórdenes pigmentarios pueden deberse a "mensajes incorrectos" que intervienen en la sobreproducción de melanina. Para restablecer los mensajes "correctos" y conseguir una piel perfectamente uniforme se puede acudir a lo mejor de las plantas: el extracto de acerola. Para las rojeces, el extracto de gingko biloba favorece la microcirculación cutánea, mientras que los ácidos de frutas ayudan a la iluminación de la piel, explican desde Clarins, que han unificado estos tres poderes para conseguir un efecto corrector inmediato.