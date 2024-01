Ya adentrados en el mes de enero, se podrá disfrutar de la luna llena de enero, la primera del año y la fase de la luna más esperada de todo el mes.

La primera luna del año se podrá ver el 25 de enero y según el Observatorio Astronómico Nacional, el satélite se podrá observar en su máximo esplendor a las 18.54 horas desde España. Cabe señalar que este ciclo de la luna se puede ver con más claridad durante la noche y a estas horas ya habrá anochecido así que el máximo se podrá ver claramente desde España. No obstante, se podrá observar brillar un poco más de lo normal a lo largo de toda la noche de este jueves.

Luna de lobo

Antiguamente, los nativos americanos, colonos americanos y europeos nombraban las lunas llenas de cada mes con términos relacionados con eventos meteorológicos, la agricultura o la caza característica de cada mes y estación. Tradicionalmente, cada nombre de Luna llena se aplicaba a todo el mes lunar en el que ocurría, no sólo a la Luna llena en sí. En este sentido, según The Old Farmer's Almanac, la luna llena de enero se denomina la luna llena de lobo.

Se cree que la Luna llena de enero llegó a ser conocida como la Luna del Lobo porque era más probable que se escuchara a los lobos aullar en ese momento. Tradicionalmente se creía que los lobos aullaban debido al hambre durante el invierno, pero hoy sabemos que los lobos aúllan por diferentes motivos como para definir el territorio, localizar a los miembros de la manada, reforzar los vínculos sociales y coordinar la caza.

Calendario luna 2024

En este 2024 habrá doce lunas llenas, una cada me,s y según la Agenda Astronómica del IGN estas son las fechas de las lunas llenas este año: