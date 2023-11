Después de la luna llena de noviembre, comienza un nuevo ciclo lunar, entre los últimos días del mes y diciembre, con el que se cierra el año 2023. La luna llena de diciembre, también conocida como 'luna fría', será la primera que tenga lugar después del solsticio, por lo que será la primera luna llena del invierno, y se podrá disfrutar de ella en plenas fiestas navideñas.

A los ojos de los terrestres, el disco de la luna parecerá completamente lleno incluso un par de días antes, por lo que desde la Nochebuena y la noche de Navidad ya pueden ser días estupendos para disfrutar de esta festividad. Eso sí, la fecha concreta de la última luna llena del año es el miércoles 27 de diciembre a las 01:33h (hora peninsular española).

La luna llena de diciembre, además, tendrá una trayectoria alta en el cielo, lo que significa que estará sobre el horizonte durante más tiempo que la mayor parte de las lunas llenas. Además, la magnitud de la luna será de -12,63; en términos astronómicos, cuando más bajo sea este valor, que mide el brillo del satélite, más brillante es un objeto. Así que sí, la luna llena de diciembre brillará más que el resto.

¿Por qué se la conoce como 'luna fría'?

Aunque su nombre es bastante obvio, no es el único que recibe. 'The Old Farmer's Almanac' utiliza los nombres de las lunas llenas procedentes de los nativos americanos, los colonos u otras fuentes tradicionales, transmitidas de generación en generación. En concreto, 'luna fría' proviene de los mohicanos y es un nombre que hace una clarísima referencia al clima habitualmente frío del inicio del invierno.

No obstante, a la luna llena de diciembre también se la conoce como 'luna despejada a la deriva', 'luna de explosión de escarcha en los árboles', 'luna de escarcha', 'luna hacedora de invierno' o, simplemente, 'luna de nieve'.

También en la cultura mohicana se la conoce como 'luna de la noche larga', porque tiene lugar cerca del solsticio de invierno, es decir, el día más corto del año, la noche más larga. Según 'The Old Farmer's Almanac' este es un nombre "doblemente apropiado", porque además de ser la noche más larga, también suele ser una luna llena que brilla más tiempo.