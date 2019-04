La vitrificación de óvulos, la solución a la 'esterilidad social' de los españoles: "Hay mucha inestabilidad económica"

Vanessa y Pedro pasaron por dos fecundaciones in vitro antes de traer al mundo a Olivia: "No es lo mismo utilizar un óvulo de 33 que un de 25 y eso es una cosa que yo no era consciente". Hablan de la infertilidad sin tapujos en su libro y no están solos, porque un 20% de las parejas españolas tiene problemas de esterilidad.

"Creo que es necesario el educar y el enseñar y decir mira tener un bebé es muy bonito, es maravilloso, pero no es llego y tengo un bebé, hay unos problemas, hay unas situaciones, tienes que cuidarte", explica Elena Fernández, presidenta de la Asociación Red Nacional de Infértiles.

Hoy la principal causa en España de visita a las clínicas de reproducción asistida es la esterilidad social. "Está claro que hay una inestabilidad laboral, económica, que en muchos casos impide afrontar este proyecto vital antes", dice Pedro, marido de Vanessa.

Por eso los expertos recomiendan la vitrificación de óvulos, una técnica que va en aumento. "Le sacamos unos óvulos se los dejamos congelados que quedan intactos al cabo del paso del tiempo. y cuando ella se decide a tener niños, lo intenta, si se queda fenomenal y sino recurrimos a los óvulos que tenía guardado de cuando era más joven", explica Pascual Sánchez Martín, director Médico de Ginemed.

Pero España la infertilidad sigue siendo un problema tabú. "Es que necesitas protegerte, porque a lo que te enfrentas es tanto, es quirófano, es dormirte, son pruebas que te dan mucho miedo, es el miedo a no ser padres nunca", confiesa Laura Pasamontes, una mujer que se ha sometido a la fecundación in vitro. Un miedo que desaparece cuando por fin se cumple su sueño.