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José Manuel, el ingeniero español que tuvo un importante papel la primera vez que el hombre pisó La Luna: "Parecía ciencia ficción"

El contexto En 1969, mientras el Apolo 11 partía rumbo a la conquista de la Luna desde Cabo Cañaveral, ingenieros de la NASA condujeron la misión desde Fresnedillas de Oliva, Madrid. Uno de ellos cuenta cómo vivió aquel momento histórico.

José Manuel, ingeniero español
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En verano de 1969, mientras el Apolo 11 partía rumbo a la conquista de la Luna desde Cabo Cañaveral, ingenieros de la NASA condujeron la misión desde Fresnedillas de Oliva, un municipio de la Comunidad de Madrid.

Uno de ellos fue José Manuel Grandela, ingeniero de la NASA durante 40 años, quien en ese histórico momento solo tenía solo 23 años. "Aquello me parecía un mundo de ciencia ficción. Todo el mundo era norteamericano, salvo cuatro o cinco colegas españoles", recuerda José Manuel.

La NASA había enclavado tres estaciones de seguimiento en lugares estratégicos de la Tierra para no perder nunca el contacto con el Apolo 11. Cuando la nave alcanzó la Luna, era la base de Fresnedillas la que tenía el control sobre los astronautas. "No encontraban el lugar ideal para aterrizar, y Armstrong decidió sobre la marcha ponerse a pilotar manualmente porque se les acababa el combustible", explica el que fuera ingeniero de la NASA.

La tensión crecía, hasta que por fin escucharon cómo Armstrong pronunciaba estas palabras: "El águila ha aterrizado". Por fin, el módulo lunar se ha había posado sobre la superficie. "Fue un momento de una emoción tremenda. Y fuimos los primero. ¿Cómo no lo íbamos a ser? Si fueron nuestras antenas y nuestros equipos los primeros que recibieron esas palabras, que eran históricas", cuenta Grandela.

Aquellas imágenes y aquel sonido llegaron a todos los hogares del planeta, una emoción que, 57 años después, todavía pervive. "Actualmente soy la única persona en todo el planeta que escuchó aquello en directo, porque todos mis compañeros, tanto americanos como españoles, han fallecido", señala el ingeniero español.

Las misiones Apolo continuaron hasta 1972. Después, el interés por la Luna decayó. "Aquello había sido una carrera del espacio, había sido un reto entre las dos grandes potencias", subraya José Manuel, quien ahora celebra la reconquista de la Luna gracias a las misiones Artemis, siguiendo cada paso de los nuevos exploradores del espacio. "Es una alegría casi personal", expresa.

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