Los detalles Los estados, entre los que hay dos gobernados por el Partido Republicano, afirman que el bot de la IA refuerza los delirios, fomenta comportamientos agresivos y ayuda a sus usuarios, menores incluidos, a planificar actos de violencia como tiroteos masivos.

Ocho estados de Estados Unidos, incluidos Iowa y Arizona, han demandado a OpenAI, matriz de ChatGPT, acusándola de causar daño a niños y engañar a padres, además de incitar a adolescentes a autolesionarse o planificar actos violentos. Los fiscales de Iowa, Arizona, Kansas, Arkansas, Virginia Occidental, Montana, Nebraska y Idaho alegan que ChatGPT es atractivo para los usuarios pero también fomenta comportamientos agresivos. La demanda, coordinada a nivel estatal, busca sanciones económicas e indemnizaciones por daños. OpenAI enfrenta estas acusaciones mientras se prepara para salir a Bolsa, en medio de crecientes desafíos legales.

Ocho estados de EEUU, incluidos dos gobernados por el Partido Republicano, han presentado una demanda contra OpenAI, matriz de ChatGPT, acusando a la compañía de "causar daño a niños y engañar a padres". Además, les señalan por incitar a sus usuarios, adolescentes incluidos, a hacerse daño a sí mismos o a otros.

Han sido los fiscales de Iowa, Arizona, Kansas, Arkansas, Virginia Occidental, Montana, Nebraska y Idaho los que han demandado a la empresa, alegando que ChatGPT está diseñada para ser agradable y atractivo y ganarse la confianza de los usuarios. Sin embargo, afirman que el bot de esta IA refuerza también los delirios, fomenta comportamientos agresivos y les ayuda también a planificar actos de violencia como tiroteos masivos.

"La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, ha anunciado en una rueda de prensa que va a demandar a OpenAI por causar daño a los niños, engañar a los padres e infringir la ley contra el Fraude al Consumidor", expone el comunicado difundido por la Fiscalía estatal. Además, añaden la réplica de Arizona, Idaho, Nebraska, Virginia Occidental, Arkansas, Montana y Kansas.

Las demandas representan la acción estatal coordinada más significativa contra una empresa de IA, sumándose a los problemas legales que OpenAI enfrenta mientras se prepara para cotizar en Bolsa. El pasado junio, por ejemplo, la fiscal general de Florida presentó la primera demanda estatal de este tipo.

En concreto, los estados alegan que OpenAI ha continuado con el desarrollo de productos de IA a pesar de conocer las medidas de seguridad que requerían. Les acusan de violar las leyes de protección al consumidor y de fabricar un producto que pone en riesgo a los niños.

En ese sentido, el grupo en cuestión busca sanciones económicas por las violaciones de la ley estatal por parte de OpenAI, al igual que indemnizaciones por daños y perjuicios.

El republicano Tim Griffin, fiscal general de Arkansas, agrega que algunos usuarios han logrado "eludir las medidas de seguridad de OpenAI" y han generado respuestas que, "según la propia empresa, debían evitar sus mecanismos de protección".

En Arizona, la demócrata Kris Mayes afirma que OpenAI "puso en riesgo la seguridad de los habitantes al no implementar protecciones adecuadas para los usuarios ni medidas de transparencia".

ChatGPT sí permite el uso a personas mayores de 13 años, aunque el uso en menores de 18 necesita del permiso de un padre o un tutor. Para verificar la edad, usan lo que el usuario dice más señales de comportamiento.

Según dice Drew Pusateri, portavoz de la compañía, OpenAI ha incorporado a sus productos "protecciones específicas por edad" que otras empresas no tienen.

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