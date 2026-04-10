La guerra civil de chimpancés divide a la selva: identifican quien no es del grupo, se organizan y matan

¿Por qué es importante? Fue en el 2015 cuando estallaron las primeras tensiones y, solo tres años después, la selva está dividida en dos. "Era un grupo muy grande de 200 individuos. Esto afecta a la convivencia, las relaciones y a que la comida se acabe antes", explica uno de los primatólogos involucrados.

En Uganda, una comunidad de chimpancés salvajes ha protagonizado un conflicto que se ha convertido en una guerra civil, según un estudio internacional. Estos primates, que antes convivían en armonía, se han dividido en dos bandos irreconciliables desde 2015, cuando surgieron las primeras tensiones. La selva, antes compartida por unos 200 individuos, ahora es escenario de enfrentamientos y gritos entre clanes. Este fenómeno no es nuevo, ya que en 1974 se documentó un caso similar por Jane Goodall. Sin embargo, la persistencia de esta división es sorprendente, y no parece haber posibilidad de reconciliación a corto plazo.

Vivían en paz y en armonía hasta que un mal gesto provocó un enfrentamiento que desembocó en una guerra civil. No hablamos de humanos, hablamos de una comunidad de chimpancés salvajes de Uganda.

Es un descubrimiento espectacular que ha hecho un grupo internacional de científicos tras estudiar a los chimpancés durante años. Según han asegurado, estos animales están perfectamente organizados para la guerra. En especial, para desarrollar una guerra civil enfrentándose entre hermanos.

También es la primera vez que un enfrentamiento entre ellos dura tantos años. Y es que, llevan tantos dramas en la mochila que se han vuelto irreconciliables.

Lo que ha quedado claro es que los chimpancés están organizados para la guerra. Por eso, no es tan extraño escuchar entre la maleza de la selva de Uganda gritos y golpes entre clanes de chimpancés. En el caso concreto de la comunidad estudiada, se sabe que los dos bandos enfrentados antes compartían territorio, comida y vida. Sin embargo, ya ni se miran.

Fue en el 2015 cuando estallaron las primeras tensiones y, solo tres años después, la selva está dividida en dos. "Era un grupo muy grande de 200 individuos. Esto afecta a la convivencia, las relaciones y a que la comida se acabe antes", explica Hilario Moya López, primatólogo.

Pero esta guerra civil entre chimpancés no es la única que se ha vivido en la historia. En el año 1974 ya se documentó un caso parecido. Como cuenta el veterinario del Bioparc de Valencia, Javier Martínez: "La doctora Jane Goodall vio este mismo proceso en el que un grupo grande se separaba". Es más, en ese momento se vio que entre ellos "había peleas y muertes".

Y desde entonces, el patrón se ha ido repitiendo. Aunque en el caso de la guerra civil estudiada ahora, sí que ha sorprendido un detalle. "En este estudio, lo que se ha visto como diferente es que esa división se generó hace años y que se ha mantenido". Y no parece que vaya a haber marcha atrás. "Puede que nunca vuelva a haber una cohesión o que llegue un macho líder capaz de juntarlos", dice Martínez.

Porque ellos se reconocen perfectamente. O, como dice el primatólogo, "ellos son capaces de identificar: este es de mi grupo y este no". Y, con ello, también pueden organizarse para cazar al enemigo. Algo que nos recuerda a nosotros mismos, los humanos.

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